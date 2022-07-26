Граждане смогут получить бесплатную правовую помощь в области защиты персональных данных

Специалисты группы правовой помощи гражданам в цифровой среде окажут содействие и помощь в восстановлении прав пострадавших и разрешении возникших проблем, как на стадии досудебного урегулирования спора, так и в ходе судебного разбирательства.

В сферу консультаций входят любые вопросы, связанные с защитой прав и интересов граждан при нарушениях и незаконных действиях, которые связаны с использованием их персональных данных и причинением материального, морального и иного вреда (мошенничество с кредитами, навязывание услуг, распространение персональных данных, в том числе в сети Интернет).

Для получения бесплатной правовой помощи вы можете позвонить по телефону 8 (831) 416-02-71 или написать на адрес электронной почты: 4people_52@grfc.ru.»