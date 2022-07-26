Вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов приехал поддержать активную молодежь региона на форум «iВолга-2022»

С 21 по 29 июля в Самарской области проходит 10-й юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». В этом году Чувашскую Республику в составе основной делегации представляют 89 юношей и девушек. Программа для них насыщенная, включает в себя: лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги, а также всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи и конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Отметим, что 17 представителей нашей молодежи приехали на Форум со своими социально-значимыми идеями и готовы представить их экспертам. Победители смогут получить от 500 тысяч до полутора миллионов рублей на поддержку своих инициатив.

26 июля поддержать активную молодежь Чувашии на форуме «iВолга-2022» прибыл Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения региона Владимир Степанов. Он ознакомился с тематическими площадками Форума, принял участие в «iВолга SHOW», (трансляция состоится сегодня в 17.00 в социальной сети «Вконтакте (https://vk.com/forumivolga?z=video-50066266_456240008%2Fvideos-50066266%2Fpl_-50066266_-2)»), а также встретился с делегацией Чувашской Республики.

«Молодежь Чувашии активная, амбициозная, готовая развиваться в разных направлениях: это и добровольчество, это и патриотика, это и трудовое движение, и многие другие. Ребята стараются проявить себя не только в республике, но и за ее пределами, участвуя в различных международных, всероссийский, окружных конкурсах и форумах», — подчеркнул Владимир Степанов.

Вице-премьер также отметил, что Глава Чувашии Олег Николаев и Правительство Чувашской Республики стараются развивать все направления проектной деятельности, это и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, и поддержка молодежных проектов, и сохранение исторической памяти, и охрана окружающей среды, и защита животных, и многие другие направления.

«Например, проект-победитель в рамках форума «iВолга-2021» «Радость детства» (автор: Дарья Спиридонова) успешно реализуется на территории Чувашии. Был определен наставник из числа сотрудника Минздрава Чувашии, который с волонтерами-медиками составил сценарии досуговых мероприятий. Далее волонтеры выезжали в детские больницы Чувашской республики, в которых находятся дети на длительном круглосуточно стационарном лечении, и проводили с ними занятия и досуговые мероприятия с целью улучшить их эмоциональное и психологическое состояние», — пояснил вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Стоит отметить, что делегация Чувашской Республики подготовилась основательно: помимо того, что шатер региона украшен в соответствии с национальной айдентикой, гости здесь могут ознакомиться с мини-версией вышитой карты России, которая уже стала известна на всю страну, а также посетить экскурсию «Сурский рубеж».

Награждение победителей конкурсов состоится 28 июля во время торжественной церемонии закрытия. Форум «iВолга»проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В этом году на мероприятие съехались более 2 000 молодых людей из регионов России и Приволжья, а также гости из Республики Беларусь, Луганской и Донецкой Народных Республик.









