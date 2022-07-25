23 июля на Молодежном форуме «iВолга» побывали главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев и заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Надежда Никандрова. Также поприветствовал ребят и Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Участниками Иволги стали 89 самых ярких, творческих и активных представителя молодежи республики.

Прошли три насыщенных дня форума. Ребята активно посещают лекции, участвуют в культурных и досуговых мероприятиях, дорабатывают свои проекты.

В грантовом конкурсе Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО подано 7 заявок от молодежи Чувашии, на грантовый конкурс Росмолодежи — 11 заявок.

В рамках встречи Григорий Сергеев и Надежда Никандрова посетили выставку научно-технического творчества молодежи, где был выставлен беспилотный трактор #ЧувГУ и выставка Агропамять #ЧувашскогоГАУ.

Ребята познакомили гостей со своими проектами, в региональном шатре Чувашии находится копия вышитой карты России, #молодежьЧувашии гостеприимно рассказывает о истории создания карты всем гостям.

Выставка Сурский рубеж, также, пользуется успехом у гостей форума.

На этномаркете от Чувашской Республики представлена продукция АО Акконд, которая известна далеко за пределами региона, АО Букет Чувашии и сувенирные изделия ремесленников Чувашии.

Насыщенный день завершился победой команды Чувашской Республики над командой Саратовской области со счетом 2:0!

Желаем участникам нашей делегации побед!





