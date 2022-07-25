Суперфиналы чемпионатов России по шахматам: стартовала третья викторина по истории игры￼

В преддверии суперфиналов 75-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам среди женщин, которые пройдут в Чебоксарах 10–23 сентября, мы продолжаем цикл викторин по истории шахмат.

Напомним, что вопросы викторины будут размещены на официальном сайте и в социальных сетях Минспорта Чувашии в 5 этапов. Раз в 2 недели до конца лета у любителей этой древней игры будет возможность проверить свои знания о выдающихся спортсменах и ключевых событиях в многовековой истории шахмат. Всего пройдет 5 викторин по 5 вопросов в каждой.

Чтобы принять участие в нашей третьей викторине, необходимо отправить ответы на вопросы до 29 июля на электронную почту sport_press@cap.ru с указанием ФИО и контактного номера телефона. Первый, кто пришлет все верные ответы, получит ценный приз. Итоги викторины будут подведены в социальных сетях министерства после 29 июля. Победитель одной из викторин может принять участие в других викторинах только вне конкурса.

Вопросы викторины № 3:

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, уже в девятилетнем возрасте играл в серьёзных взрослых турнирах. На таких турнирах он был единственным участником, кому разрешалось пользоваться книгами во время турнирной партии. Почему? На международном турнире в Лондоне партия Уильямс–Маклоу игралась очень долго, но так и осталась неоконченной. Секретарь сделал запись в протоколе: «Партия осталась неоконченной, потому что… Кто был первым чемпионом Чувашской АССР? В противоборстве каких великих чемпионов счет 2:1 оказался старше, чем 35:34? Какое отношение к Чувашии имеет шахматное правило для пешечных эндшпилей, по которому можно быстро определить: способен ли король справиться с разрозненными проходными пешками противника или одна из них неизбежно пройдет в ферзи?

Следующая викторина стартует 5 августа.

Минспорта Чувашии.