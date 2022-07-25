Альберт Ксенофонтов: «Криминальные сериалы я не смотрю»

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов Российской Федерации.

Следователь, пожалуй, одна из самых закрытых и в тоже время интересных для простого обывателя профессия. В представлении большинства людей работа следователей окружена ореолом таинственности, романтики и опасности одновременно.



О специфике следственной работы, статистике преступлений и о требованиях к сотрудникам мы поговорили с руководителем Шумерлинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, полковником юстиции Альбертом Ксенофонтовым.

Альберт Юрьевич, как Вы пришли в профессию? Расскажите о себе.

Родился и вырос я в Канаше. Сразу после окончания школы в 1995 году поступил учиться в Чебоксарский филиал юридического института МВД России. После окончания второго курса перевелся на заочный и начал работать в ОВД участковым. Проработав около полугода, окончательно понял, что меня тянет в следственный отдел, куда и перешел. Потом недолго работал следователем в органах налоговой полиции, позднее пять лет следователем в органах наркоконтроля, два года в следственном комитете при прокуратуре. Девять лет проработал заместителем руководителя следственного отдела в Канаше. Шумерлинским следственным отделом руковожу с июля 2021 года.

К слову, институт я окончил с отличием и к сегодняшнему дню мой общий стаж в органах составляет 27 лет.

К слову, институт я окончил с отличием и к сегодняшнему дню мой общий стаж в органах составляет 27 лет. Да, человеком случайным в следственном деле Вас не назовешь…

Без преувеличения, вся моя жизнь связана со следствием. Мой дед по отцовской линии служил в органах НКВД, отец всю жизнь проработал в следственных органах, мама — инспектором в комиссии по делам несовершеннолетних. Деда я не застал, но помню, как отец ответственно относился к своим обязанностям, а с мамой я, бывало, ездил на служебной машине на происшествия и мне это очень нравилось.

А своим наставником в профессиональном плане считаю бывшего начальника следственного отдела в Канашском ОВД Валерия Александровича Иванова. Он многому меня научил. И сейчас при встрече я говорю, ему спасибо, ведь всё, что я умею, это во многом благодаря ему. Всё остальное пришло с опытом, наверное, потому, что у меня было желание развиваться, постигать все премудрости профессии.

А своим наставником в профессиональном плане считаю бывшего начальника следственного отдела в Канашском ОВД Валерия Александровича Иванова. Он многому меня научил. И сейчас при встрече я говорю, ему спасибо, ведь всё, что я умею, это во многом благодаря ему. Всё остальное пришло с опытом, наверное, потому, что у меня было желание развиваться, постигать все премудрости профессии. Что входит в компетенцию возглавляемого Вами следственного отдела?

К нашей подследственности отнесены уголовные дела, связанные с наиболее тяжкими преступлениями, которые носят наивысшую общественную опасность. Это преступления против личности, преступления, совершенные несовершеннолетними и против несовершеннолетних, убийства, посягательства на половую неприкосновенность, коррупционные дела, преступления в органах власти и т.д.

Словом, своим каждодневным, рутинным трудом вы помогаете свершиться правосудию и справедливости?

Безусловно. На нас лежит ответственность за поимку и изобличение лиц, преступивших закон. Причем, следователь должен обеспечивать защиту прав и законных интересов как потерпевших, так и обвиняемых в совершении преступлений.

Следователь – профессия специфическая. Какими качествами характера, на Ваш взгляд, должен обладать следователь?

Прежде всего, желанием работать, не щадить себя. Быть готовым в любое время суток выехать на место происшествия. А без таких качеств, как целеустремлённость, принципиальность, упорство, сообразительность и аналитический склад ума, работа следователя вообще не представляется возможной.

И еще, наверное, важно быть психологом?

Конечно. По большому счету психологические навыки к людям нашей профессии приходят с годами. Ведь для того, чтобы все причастные к делу лица дали правдивые показания, важно суметь их разговорить, грамотно построить беседу, найти нужные слова.

Что самое сложное в работе следователя?

Основная сложность в нашей работе – отсутствие свободного времени. Нагрузки, дежурства — для наших ребят это норма жизни. По большому счету можно сказать, что следователи практически живут на работе, всегда в тонусе, всегда на связи.

Кадровый состав вашего отдела сформирован?

Коллектив у нас достаточно молодой, перспективный. В нашем отделе работают 6 следователей: трое в Шумерле и трое в Алатыре. Штат сформирован в полном объеме. Текучки у нас практически нет, но мы всегда готовы принять на службу молодых людей с высшим юридическим образованием, желающих работать в следственных органах и обладающих всеми необходимыми качествами.

Не могу не сказать об этом: работа в следственных органах всегда считалась престижной и уважаемой. Мы всегда внимательно относимся к каждому обратившемуся и помогаем в решении проблем.

Не могу не сказать об этом: работа в следственных органах всегда считалась престижной и уважаемой. Мы всегда внимательно относимся к каждому обратившемуся и помогаем в решении проблем. Расскажите, как проходит Ваш рабочий день?

Мой рабочий день начинается в 6 утра. В 7 часов провожу планерку: важно с самого утра расставить все приоритеты. Со всеми сотрудниками мы всегда на связи. Если случается криминал, выезжаю на место лично.

Домой возвращаюсь не ранее 9 часов вечера. И практически все 24 часа на телефоне.

Домой возвращаюсь не ранее 9 часов вечера. И практически все 24 часа на телефоне. Какова на сегодня статистика преступлений?

В первом полугодии этого года следователями Шумерлинского межрайонного следственного отдела расследовано 52 преступления. В сравнении с прошлым годом зарегистрировано больше убийств и причинение тяжкого вреда здоровью (4 против 2), против собственности (21 против 13), коррупционных преступлений (7 против 4), преступлений против представителей власти (7 против 2).

Одновременно меньше зарегистрировано преступлений против собственности (5 против 7), против конституционных прав и свобод человека и гражданина (2 против 9), преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (6 против 15).

Раскрываемость преступлений — 100 %. Следует отметить, что статистика преступлений уменьшается. В этом году в Шумерле совершено 6 тяжких преступлений, из них два убийства. Все они раскрыты, дела переданы в суд.

Одновременно меньше зарегистрировано преступлений против собственности (5 против 7), против конституционных прав и свобод человека и гражданина (2 против 9), преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (6 против 15). Раскрываемость преступлений — 100 %. Следует отметить, что статистика преступлений уменьшается. В этом году в Шумерле совершено 6 тяжких преступлений, из них два убийства. Все они раскрыты, дела переданы в суд. Поделитесь подробностями?

Оба убийства произошли на почве распития спиртных напитков. Первое случилось в апреле в Ходарах: племянник, инвалид первой группы, забил пепельницей своего дядю. Второе убийство было совершено в июне: 60-летний житель города забил тростью своего знакомого. Давайте этими подробностями и ограничимся.

Каковы самые действенные методы раскрытия преступлений?

В принципе любое преступление можно раскрыть. А, если улики собраны по горячим следам, это практически стопроцентный успех. Всё дело в профессионализме следствия. Иногда даже достаточно показать преступнику полиграф, чтобы он сознался в совершенном преступлении.

Я абсолютно уверен в том, что в следственных органах профессионалы не имеют права допускать ошибки. Поэтому наша задача – к расследованию каждого дела подходить максимально ответственно.

Я абсолютно уверен в том, что в следственных органах профессионалы не имеют права допускать ошибки. Поэтому наша задача – к расследованию каждого дела подходить максимально ответственно. Вам когда-нибудь поступали угрозы?

Нет, никогда. Напротив, в моей практике был наркоман, буквально гниющий изнутри. После отбытия наказания за сбыт наркотиков, через пять лет он вернулся здоровым и цветущим. При встрече так и сказал: спасибо за жизнь!

У простых людей мнение о работе следователей формируется в результате просмотра криминальных сериалов. Как Вы относитесь к такому кино?

Сериалы я не смотрю. У меня на это элементарно нет времени. Но, думаю, что художественный вымысел авторов фильмов нельзя в полной мере отождествлять с реальной жизнью.

Находите ли Вы время для отдыха?

Вы знаете, я люблю свою работу и отдаю ей практически всего себя. Свободное время остается только на семью, что я с удовольствием и делаю. Мои домашние к особому режиму моей работы относятся с большим пониманием, за что я им очень благодарен.

Ольга Дмитриева.