Традиционно после окончания работы пришкольных оздоровительных лагерей школы приступают к подготовке к следующему учебному году.

В Туванской школе, например, традиционно ремонтные работы идут внутри зданий, обновляются кабинеты, коридоры, актовый зал. На ремонт актового зала выделены средства в размере 444 тыс. руб. Проводится замена дверных блоков, линолеума, сплошное выравнивание поверхностей, окраска. В настоящее время работы проведены на 80 %, срок сдачи — 31 июля.

В коридоре второго этажа полностью проведена работа по замене оконных блоков. Стоимость работ составила 296 тыс. руб.



В настоящее время ведутся работы по ремонту и оснащению санитарного узла для девочек, установка сантехнического оборудования с устройством кабинок в дошкольной группе, работы по оборудованию места для приготовления дезинфекционных растворов, оборудованию лабораторий по физике и химии с подводом холодной и горячей воды. Общая сумма работ по контракту составляет 605 тыс. руб. Срок окончания работ — также 31 июля.



«Доступная среда» в школе — это возможность совместного обучения здоровых детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья. В Юманайской средней школе им. С.М. Архипова на 1 и 2 этажах начат ремонт туалетов, где будут сооружены туалеты для детей с инвалидностью. В кабинетах информатики, русского языка и литературы заменены окна на современные пластиковые стеклопакеты.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.