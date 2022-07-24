Жители Чувашии стали чаще жаловаться на борщевик

С начала лета Центр управления регионом обработал уже более 30 обращений по этому поводу. Причем, если раньше на «плантации» опасных растений жаловались жители районов республики, то в этом году борщевик Сосновского замечен и в столице:



«Под Гагаринским мостом, рядом с рекой Трусиха, растёт борщевик. Проверьте и примите меры», — написала жительница Чебоксар на портале «Госуслуги. Решаем вместе».

Замечен борщевик также на набережной Мариинского Посада, в Козловском, Вурнарском, Цивильском и Красноармейском районах.



После обращения специалистов ЦУР в местные администрации все очаги распространения ядовитого растения были уничтожены.



В Минсельхозе Чувашии сообщили, что в этом году на борьбу с борщевиком выделено 19 млн рублей. В шести районах республики завершен первый этап работ. Общая же площадь распространения опасного растения оценивается в 839 га.



Чувашинформ.рф.

Отметим, что в Шумерлинском муниципальном округе, в частности, в Ходарском сельском поселении, на территории кладбища и на обочине дороги в сторону Егоркино, также ведутся работы по борьбе с борщевиком. Как сообщили в отделе с/х и экологии, поскольку борщевик уже перерос, он был скошен. Площадь механической обработки составила 2,834 га. Вторым этапом станет обработка корневищ ядохимикатом, которая будет проведена в ближайшие дни, после того как прекратятся дожди. В следующем году работа будет продолжена по заявкам.