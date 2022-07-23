Труженики торговли

23 июля в стране отмечается День работника торговли

В честь этой даты хотим рассказать читателям о шумерлинцах, стоявших у истоков и внесших большой вклад в развитие торговли Шумерли.

Гутченко Яков Евсеевич (08.10.1914 – 24.04. 1994 гг.), управляющий Шумерлинского отделения Чувашторга в 1950—1955 гг., директор Шумерлинского горсмешторга в 1955—1970 гг.

Родился 8 октября 1914 года в деревне Толвино, ныне Рождинского района Брянской области. Окончил курсы товароведов Всесоюзного учебного комбината (1940) и Ленинградские высшие торговые курсы (1958). Я.Е. Гутченко всю свою трудовую деятельность посвятил торговле и общественному питанию. Работал продавцом, заведующим магазином Шумерлинского отделения Чувашторга (1935—1939). Участвовал в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Работал товароведом (1945—1946), начальником торгового отдела (1946—1950). Я.Е. Гутченко был грамотным, опытным руководителем. Неоднократно избирался депутатом, членом исполкома Шумерлинского горсовета депутатов трудящихся. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И Ленина», значком «Отличник советской торговли», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Швыряев Виктор Алексеевич (01.08.1937 – 01.06. 2005 гг.), директор Шумерлинского горсмешторга (1975 – 1992 гг).

Родился 1 августа 1937 г. в Шумерле. В 1956 г. окончил финансовый техникум в Канаше, а затем в 1974 г. окончил заочно Московский институт советской торговли. В 1956 г. был призван в ряды Советской Армии, в январе 1957 года принимал участие в боевых действиях в составе действующей армии на территории Венгрии.

Свою трудовую деятельность полностью посвятил торговле и общественному питанию г. Шумерли. Работал с 1961 г. бухгалтером-ревизором, с 1963 г. — заведующим продовольственным складом, с 1964 г. — старшим инспектором по торговле, с 1971 г. — заместителем директора по торговле — начальником торгового отдела Шумерлинского торга. 1 августа 1973 г. был назначен на должность директора Шумерлинской конторы общественного питания, а 1 сентября 1975 г. — директором Шумерлинского горсмешторга в порядке перевода. Проработал на этой должности до 1992 г. В 1992 г. был избран директором коммерческого центра «Чайка».

За годы работы директором горсмешторга Виктор Алексеевич все свои знания, опыт, душу вкладывал в развитие родного предприятия и совершенствование торгового обслуживания населения Шумерли. Под его непосредственным руководством значительно обновилась материально – техническая база, устанавливалось новое оборудование, совершенствовалась технология. Под его руководством Шумерлинский горсмешторг неоднократно становился победителем соцсоревнований в городе и республике, завоевывал переходящее Красное Знамя. Виктор Алексеевич принимал активное участие в общественной жизни города, неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, всегда имел собственную жизненную позицию, которую умел отстаивать. В. А. Швыряев показал себя знающим дело, грамотным руководителем. За заслуги в области торговли награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной грамотой Министерства торговли Чувашской АССР и обкома профсоюза работников госторговли и потребкооперации, значком «Отличник советской торговли», знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник Х-й пятилетки».

Кочеткова Лидия Михайловна (01.12.1937 – 08.03.1999 гг.), директор шумерлинского треста столовых, ресторанов и кафе (1983 – 1992 гг.).

Л.М. Кочеткова родилась 1 декабря 1937 года в селе Знаменское Пильнинского района Горьковской области. Окончила Чебоксарский кооперативный техникум (1957), Высшие торговые курсы в Москве (1975), Высшие торговые курсы в Ленинграде (1978). Работала продавцом магазина № 25 Шумерлинского горсмешторга (1958—1961), товароведом, старшим товароведом торгового отдела (1961—1973), заместителем директора (1973 — 1983) Шумерлинского горсмешторга.

Л. М. Кочеткова обладала хорошими организаторскими способностями. За заслуги в торговле и общественном питании награждена медалью «За доблестный труд», значком «Отличник советской торговли», Почетными грамотами Министерства торговли Чувашской АССР, Управления общественного питания и обкома профсоюза работников госторговли и потребкооперации. Ей присвоено почетное звание «заслуженный работник Чувашской АССР» торговли.

Голубовская Анна Николаевна (04.01. 1928 – 22. 04. 2015 гг.), «Отличник советской торговли», заведующая магазинами №№ 5, 13, 8, 25.

Родилась 4 января 1928 г. в п. Пильна Нижегородской губернии.

Помимо неё в семье росли еще три девочки, она была вторым ребенком.

После войны 13-летняя Анна устроилась в столовую официанткой, до этого уже успела поработать в швейной мастерской, где вышивала кисеты для фронтовиков. В 1947 году молодую девушку, старательную и способную, направили учиться в Горький в одногодичную торгово-кооперативную школу для прохождения курсов заведующих магазинами. Училась только на «хорошо» и «отлично», получила квалификацию директора магазина. Надо бы радоваться, а Аня испугалась столь высокой должности и думала о том, справится ли с оказанным доверием. Но переживания были напрасными. У нее все получилось — сначала в должности заведующей хозмагом, затем заведующей раймагом.

В 1950 году Анна уехала в Шумерлю, где жила старшая сестра Шура, которая и пригласила ее в город. Здесь А.Н. Голубовская продолжила свою трудовую деятельность в качестве торгового работника. На её глазах в Шумерле происходили самые разные события, рос и развивался город, о чем сегодняшняя молодежь может узнать только из воспоминаний старожилов — шумерлинцев. При её непосредственном участии строились новые магазины, которые она, как правило, и возглавляла. под руководством А.Н. Голубовской коллектив магазина № 25 был награжден переходящим Красным Знаменем Министерства торговли ЧАССР. В её трудовой биографии были и магазины №№ 13, 8, «Северный».

Большие организаторские способности, талант, неуёмная энергия, инициатива и творчество А.Н. Голубовской сделали своё доброе дело. Благодаря этим качествам она прошла большой путь в советской торговле от рядового продавца до заведующей. Это истинный патриот города, ибо никогда не оставалась в стороне от решения каких-либо социальных проблем шумерлинцев. Анна Николаевна всегда интересовалась новинками торговли. Газета «Советская торговля» была для нее настольной, из неё она черпала информацию и узнавала о передовом опыте, внедренном в торговле. Выезжала в Ярославль, Таллин, чтобы на месте посмотреть, как там организовано самообслуживание в продовольственных магазинах, перенять их опыт и внедрить у себя. Приехав домой и заручившись поддержкой руководства Шумерлинского торга и города, А.Н. Голубовская стремилась внедрить этот передовой опыт. Так, вскоре в Шумерле открылся первый магазин самообслуживания – «Северный».

Трудовой стаж А.Н. Голубовской в торговле составляет 40 лет. Девятнадцать из них она возглавляла магазин «Северный», отсюда ушла на пенсию. Анна Николаевна вспоминала о своей жизни, о годах работы в торговле, о людях, с которыми приходилось выполнять и перевыполнять планы, решать другие задачи: «Мне везло на хороших людей, отношения складывались легко. Коллектив меня поддерживал в любых начинаниях и с пониманием к ним относился». Её фотографии не раз помещались на Доску и в Книгу почета торга, в Книгу почета Министерства торговли ЧАССР.



Т. Орешникова.