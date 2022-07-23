Руководство города поздравляет с Днём работника торговли

Купцы, покоряющие водные просторы и открывающие новые материки, караванные пути, соединяющие континенты, товарный обмен, освоенный древними племенами, приведший к развитию технологий производства, основы дипломатических межгосударственных отношений, современный уровень потребительского комфорта… И все это – результат развития торговли.

Сегодня мы поздравляем всех горожан, занятых в этой сфере деятельности, желаем вам успеха, экономического процветания, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!



Именно вы являетесь связующим звеном между производителем товаров и конечным потребителем – нашими горожанами.



И именно от вас зависит, какого качества, уровня комфорта, ценовой составляющей будет определено бытовое и профессиональное насыщение нашего общества.

С праздником, всего самого доброго!



Глава г. Шумерли С. Яргунин,

глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.