На своем месте

23 июля работники сферы торговли отмечают свой профессиональный праздник. В этом важном направлении экономики, по данным Росстата, работает около 15,4 % всего занятого населения России, или порядка 12 млн человек. Фактически торговля является лидером по обеспечению населения рабочими местами. В канун профессионального праздника работников торговли мы хотим рассказать о продавце-универсале магазина «Победа» Сергее Трошине, который трудится здесь с момента открытия магазина.

«Пути Господни неисповедимы», — говорят в народе. Наверное, житель Мурманска ранее и предположить не мог, что судьба забросит его в маленький город Чувашии – в Шумерлю. Сергей Николаевич, что неудивительно для жителя морского порта, работал матросом на пароходе «Крондштат», на несколько месяцев уходил в море в рейс. А наша землячка Наталья Валентиновна Отрыванкина работала на этом пароходе буфетчицей. Молодые полюбили друг друга и создали семью. Когда Наталья Валентиновна узнала, что скоро станет матерью, осталась на берегу, пока муж был в рейсе, жила на родине. С появлением на свет сына Александра перерывы между рейсами длиной в четыре месяца Сергей Николаевич старался проводить в Шумерле, вместе с женой и сыном. Молодая семья купила в городе дом и свила в нем свое гнездо. И когда в 2008 году настало очередное время отправиться в рейс, супруги сели на скамейке и решили, что глава семьи больше никуда уезжать не будет.



Не сразу нашел свое место работы бывший матрос. Сергей Николаевич пробовал ездить в Москву, работать на комбинате и в других местах. В 2015 году директор открывающегося тогда магазина «Победа» Светлана Туйманкина стала набирать штат, пригласила в команду и Сергея Трошина. Он не отказался, решил попробовать себя в новой сфере. Сказать, что она была ему совершенно до этого незнакома, будет неверно. Его супруга Наталья Валентиновна к тому времени была в торговле более десять лет, и о нюансах и особенностях этой работы он, можно сказать, уже знал. Однако знать и работать непосредственно самому — разные вещи. Овладение профессией всегда сопряжено с определенными трудностями. А в магазине «Победа» поток покупателей и машин с товарами не давал продавцам времени для постепенного освоения, требовал сиюминутного полного погружения в работу. Бывший матрос физической нагрузки не боялся, а вот к общению с большим количеством людей – с покупателями – ему приходилось привыкать. «Особенно тяжело было во время ковидных ограничений, — вспоминает Сергей Николаевич. — Покупателям непрестанно нужно было объяснять, что масочный режим определен не магазином, что мы такие же исполнители требований, что и они".



Сергей Трошин в «Победе» работает уже семь лет. В 2021 году он был объявлен лучшим работником магазина. И в предыдущие годы ему не раз вручались благодарности за добросовестный труд, за вклад в развитие компании. Сергей Николаевич отмечает, что со дня открытия магазина почти полностью изменился состав работников. Однако принципы взаимопонимания и взаимовыручки, сформированные в коллективе с первого дня, действуют и сегодня. К сожалению, трудности в работе продавцов-кассиров возникают из-за текучки кадров — кто-то считает нагрузку слишком большой, кто-то понимает, что это не его, и уходит. Сергей Трошин, пользуясь случаем, приглашает в магазин на работу энергичных, целеустремленных молодых людей, желающих получить бесценный опыт работы в сфере торговли.

На первом месте у нашего героя — забота о семье, о детях. В этом году его старший сын Александр стоит на пороге взрослой жизни, у выпускника школы определяется дальнейший путь. Младший сын Максим — ученик школы № 3, перешел в 6 класс.



В преддверии праздников принято говорить пожелания. Сергей Трошин пожелал всем покупателям более спокойной жизни и чтобы у них было побольше возможностей на нужные покупки, ну а коллегам – хорошей зарплаты, взаимовыручки, терпения и семейного благополучия.

Марина Ветликова.