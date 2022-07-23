Глава Чувашии поздравляет с Днём работника торговли

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника торговли!

Торговля и общественное питание являются важнейшими направлениями экономики Чувашии, во многом определяющими качество жизни людей.

В Чувашии эта отрасль уверенно развивается. В республике функционируют более 6,2 тысячи объектов торговли и порядка тысячи объектов общественного питания, в которых трудятся 35 тысяч человек.

Сегодня развивается торговая инфраструктура, поддерживаются новые форматы торговли, расширяется сеть фирменной и ярмарочной торговли, выравниваются потребительские возможности городских и сельских жителей. В этом году увеличилось количество площадок и торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции, стало больше автомагазинов для развозной торговли.

В числе важнейших направлений работы – развитие системы продвижения продукции республиканских товаропроизводителей на межрегиональные и внешние рынки под едиными брендами, чтобы продукция была узнаваемой и наращивалась ее привлекательность.

Убежден, что и в дальнейшем вы будете совершенствовать свое профессиональное мастерство, успешно справляться с имеющимися вызовами.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и реализации намеченных планов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.