Ученые опровергли фейки об обезьяней оспе

В минувшем мае в российских социальных сетях и СМИ стали появляться фейки об оспе обезьян. Их источником стали западные и европейские медиа.

С 17 мая в российских соцсетях и англоязычных «желтых» СМИ публиковались ложные сообщения о причастности основателя компании Microsoft Билла Гейтса к распространению инфекции: осенью 2021 года он заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы.

В те же дни заметным фейком об оспе обезьян стали сообщения об активном распространении современных вирусных инфекций половым путем. Но по мнению экспертов, обезьянья оспа этим способом вовсе не передается.

Активно распространялись ложные публикации, основанные на словах журналиста и сторонника теорий заговора Бенджамина Фулфорда. Он утверждал, что Всемирная организация здравоохранения «должна была предоставить своему главе абсолютную диктаторскую власть над правительствами всех стран мира» на Ассамблее в Швейцарии в конце мая 2022 года. На теории заговора основан и фейк немецких СМИ о сценарии пандемии, якобы определенном еще в марте 2021 года. Но этот сценарий оказался вымышленным и использовался для учений организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в СМИ сообщалось, что чувашские медики провели учения по борьбе с оспой обезьян. Были отработаны схемы оповещения, действия работников медицинских организаций при выявлении больного, правила забора материала от больного, а также проведение дезинфекции помещений.

Напомним, анализ фейков про обезьянью оспу провел фактчекинговый проект «Лапша». Любой пользователь сети может отправить в него подозрительную информацию, которую проверят специалисты и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».