История одной семьи в истории родного края

Людей, прошедших вместе сквозь долгие годы супружеской жизни и сохранивших свет любви, можно назвать по-настоящему счастливыми. Ведь семья стала для них прочным фундаментом — и не только для воспитания детей, но и для того, чтобы каждый из супругов смог состояться в своей профессии, добиться определенных высот.



На днях корреспондент газеты побывала в гостях у супругов Федоровых из деревни Савадеркино, отмечающих в июле 55-летие совместной жизни. И поняла — о Федоровых можно рассказать не только как о семье. Каждый из них достиг многого в трудовой деятельности и вписал себя в историю своей малой родины: Анатолий Поликарпович — как заслуженный механизатор сельского хозяйства Чувашской АССР, Альбина Петровна — как отличник народного просвещения.

Анатолий Поликарпович родился в деревне Савадеркино в 1941 году — в самое тяжелое для страны время. В 6-летнем возрасте он впервые переступил порог школы. Но наступила зима, надевать ему было нечего. Денег в семье не хватало даже на то, чтобы приобрести перо. Учебу тогда пришлось прервать, и он повторно пошел в школу уже через год.



Мальчик рос любознательным, интересовался техникой и где-то даже проявлял рационализаторские способности. После окончания 10 класса в вечерней школе д. Пояндайкино, он поступил в Архангельское УМСХ (Казахстан), где получил специальность механизатора широкого профиля.



После училища Анатолий остался работать в Казахстане. Ему нужно было отработать там 2 года, но в деревне болела мама, и его вызвали на Родину. По приезде он 2 года проработал комбайнером, потом трактористом, затем его назначили помощником бригадира тракторной бригады колхоза «Большевик». Работников не хватало — Анатолий был одновременно и сварщиком, и диспетчером, и завскладом.



«Председателем у нас тогда был очень активный, целеустремленный человек — Петр Иванович Ногаев. Он приезжал в нашу деревню из Шумерли практически с рассветом. Я тогда еще был молодым, неженатым. По вечерам ходил в клуб. А в 3 часа утра председатель уже тормошил меня, удивляясь, что я до сих пор сплю», — с улыбкой вспоминает Анатолий Поликарпович.

В течение 5-6 лет А.П. Федоров был помощником бригадира, а потом его трудовой путь продолжился в качестве шофера, кем он проработал 29 лет, до самой пенсии. Исколесил на машине весь Советский Союз — ездил в многочисленные командировки.



Следует отметить, что кроме основной работы Анатолий Поликарпович всегда был загружен общественной — 11 лет был секретарем комсомольской организации, 12 лет — председателем профсоюзного комитета колхоза «Большевик». Определенный период времени это была освобожденная должность, а уже потом А.П. Федоров продолжил выполнение своих обязанностей на общественных началах. В 1987—1990 годы Анатолий Поликарпович являлся депутатом Шумерлинского районного Совета народных депутатов.



Наград у А.П. Федорова очень много. Первая из них, а потому запомнившаяся особо, — юбилейный значок ЦК ВЛКСМ, который он получил как молодой передовик производства. Трижды Анатолий Поликарпович становился ударником различных пятилеток. В копилке его наград медали «За доблестный труд», «За трудовое отличие», Почетная грамота рескома профсоюза работников АПК, почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства» и др. Следует отметить, что в течение 10 лет фотография Анатолия Поликарповича находилась на районной Доске почета.

«Его машина никогда не стояла на месте. Куда он только не добирался! И всегда доводил начатое до конца. Бывало, придет домой и, пока не закончит дело, к еде даже не притронется. В отпуске бывал крайне редко, посвящал себя всего любимой работе», — рассказывает супруга Анатолия Поликарповича.



Сама Альбина Петровна также всю жизнь работала не покладая рук. По окончании Ходарской средней школы поступила в педагогический институт им. И.Я. Яковлева. Училась на русско-чувашском отделении историко-филологического факультета.



После завершения учебы вернулась работать в родную деревню Пояндайкино. На своем первом и единственном рабочем месте проработала 34 года. В основном преподавала чувашский язык, становилась победителем районного фестиваля уроков чувашского языка и литературы.

Детей в то время было много — в одном классе обучались по 30 и более человек. Тесные классы не мешали детям развиваться. Они были очень активными, везде участвовали, и это очень радовало Альбину Петровну, которая в течение нескольких лет исполняла обязанности пионервожатой.

На плечи учительницы легла и работа по оформлению опекунства на детей, оставшихся без попечения родителей. Этот процесс был запущен в 80-е годы под руководством инспектора РОНО по охране прав детства. А детей без родителей в те годы было немало. Конечно же, оформление документов — это лишь часть дела, ведь потом вместе с классными руководителями нужно было постоянно посещать семьи опекунов и наблюдать за жизнью этих детей.



Во время отпуска и в период уборочных работ учителя наряду с колхозниками трудились в колхозе. Ходили работать на зерноток, убирали картофель, принимали участие в лесопосадках. «Техники тогда практически не было, зато детей было достаточно, и вместе с ними можно было сделать много полезных дел», — рассказывает Альбина Петровна, отмечая, что деревья, посаженные в 70-80-е, давно превратились в леса.



Вместе с другими учителями А.П. Федорова активно участвовала и в смотрах художественной самодеятельности. Музыкантом тогда в их школе была прекрасный специалист Екатерина Никифоровна Антипова. Под ее руководством педагогический коллектив Пояндайкинской школы регулярно занимал призовые места среди других школьных коллективов района.

По количеству наград Альбина Петровна нисколько не уступает мужу. У нее немало грамот от руководства школы, от Шумерлинского РОНО и территориальной организации профсоюза работников народного образования. За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения она награждена Почетной грамотой Министерства Просвещения ЧАССР, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».



Альбина Петровна и Анатолий Поликарпович разглядели друг друга в общей среде. Во времена их молодости деревни Пояндайкино и Савадеркино вошли в один колхоз. Все коллективные собрания, мероприятия и традиционные танцы для молодежи проходили в большом клубе деревни Пояндайкино.



Вскоре молодые создали крепкую семью, воспитали и поставили на ноги троих детей. Их старший сын, Владимир, окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Инженер-экономист», но позже выбрал другой профессиональный путь. Служил по контракту в отряде спецназначения ФСИН России по Чувашской Республике. Награжден медалями «За службу» 3-й степени, «За отличие в службе» 2-й и 1-й степеней. Майор внутренней службы, на сегодняшний день — военный пенсионер.



Старшая дочь, Полина (ныне Герасимова), окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Уже порядка 30 лет стоит на страже здоровья детей, работает педиатром в Шумерлинском ММЦ.

Младшая дочь, Ирина, пошла по материнским стопам — окончила факультет начальных классов ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Вот уже 29 лет она работает в своей родной Егоркинской школе учителем начальных классов.



«Ранним утром мы с мужем уходили на работу, а дети в школу. Порой у меня даже не было возможности сходить к ним на родительские собрания и поинтересоваться их успехами. Ведь когда у них бывали родительские собрания, мне самой приходилось проводить собрание в своей школе. Мы с мужем детям доверяли, приучали к самостоятельности, и они нас не подвели — выросли достойными людьми», — делится Альбина Петровна.



На сегодняшний день у Федоровых уже трое взрослых внучек, окончивших высшие учебные заведения. По стопам родителей, бабушки и дедушки они не пошли, выбрали более современные специальности, связанные с новыми технологиями.



Дети и внуки никогда не обделяют родителей и бабушку с дедушкой вниманием и по возможности стараются к ним приезжать. «Особого секрета семейного счастья у нас нет. Уважали друг друга, прислушивались, старались понять», — отмечают Федоровы. И глядя на них, понимаешь, что это и есть главное, что делает семьи крепкими и счастливыми.

Татьяна Александрова.