Если интервью – так с директором

В рамках мастер-класса, который провели с нами журналисты газеты «Вперед», мы, отдыхающие третьей смены Соня Серова и Даша Васильева, взяли интервью у директора оздоровительного лагеря «Соснячок» Анастасии Поселягиной.

Анастасия Викторовна, расскажите, пожалуйста, о своих обязанностях и о том, с какими трудностями Вы сталкиваетесь в своей работе?

В мой функционал входит много обязанностей. Это как подготовка документации, так и организация жизнедеятельности всего лагеря, чтобы детям было комфортно здесь отдыхать. Это и контроль над педагогическим составом, чтобы пожелания детей были вовремя услышаны. Также контроль за техническим персоналом, чтобы создаваемые ими условия проживания детей в лагере всегда были на высоте, чтобы у нас всегда было чисто и красиво.

Анастасия Викторовна, можете рассказать, где вы раньше работали?

До лагеря я работала в шумерлинском политехническом техникуме. Я преподавала ОБЖ.

Когда вы устроились работать в лагерь?

Сюда я пришла в марте 2022 года и сразу же приступила к подготовке лагеря к открытию летнего сезона.

Вы проходили стажировку перед назначением на должность?

Так как у меня уже был опыт работы в лагере, я была воспитателем, мне всё здесь знакомо, да и все свои обязанности я тоже уже знала, надобности в стажировке не было.

Почему вы согласились стать директором?

Я люблю этот лагерь, мне нравится эта работа. Меня от души радует, когда дети уезжают отсюда довольные, удовлетворенные своим отдыхом.

Спасибо большое за интервью. Желаем Вам успехов в вашей интересной и полезной работе!