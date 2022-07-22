Град на острове стоит

5 июля стояла прекрасная солнечная погода. Чем не повод отправиться в путешествие? Вот в это утро мы, ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов», поехали в град-музей Свияжск.

Наше знакомство с этим уникальным местом началось с рассказа экскурсовода Светланы о становлении Свияжска. Стоит отметить, что экскурсовод полностью завладела нашим вниманием. И точно можно сказать: когда слушаешь этого удивительного человека, то понимаешь, что экскурсовод — это не профессия, это — призвание. Она нам рассказала, что селение ведет свою историю со времени Ивана Грозного. Дело в том, что царь не единожды пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря не представлялось возможным. Поэтому и было решено возвести на высоком холме на берегу Свияги город-крепость. По тем временам это был грандиозный проект, ведь Свияжская крепость превосходила по своим размерам даже Московский кремль! Срубили крепость в 1551 году, а уже в 1552 году пала Казань. Вот так и появился на берегу Щуки, Свияги и Волги этот небольшой городок. А сегодня этот остров — место культурного и духовного паломничества туристов.



В этом маленьком городке нас ожидало множество интересных мест, которые помогли окунуться в богатую историю острова. Так, в ходе объёмной и продолжительной экскурсии мы посетили три музея.



Музей истории Успенского мужского монастыря познакомил нас с историей древней обители, Успенского собора и его уникальных фресок, а также с историей православия. Небольшой, компактный и очень интересный музей истории Свияжска помог узнать многое о жизни и деятельности почитаемых здесь святых, о военных сражениях на этой земле. Музей археологического дерева — современный музей, показывающий историю Свияжска с точки зрения использования дерева. Здесь представлены и фрагменты зданий, и образцы строительства изб, и инструменты. Есть интерактивные экраны с дополнительной информацией.

Кроме музеев увлекательная экскурсия включала в себя посещение храмов мужского и женского монастырей.



Время пролетело незаметно, и вечером, довольные и немного уставшие, мы, возвращаясь домой, остановились на «зеленую» стоянку, чтобы не только поделиться впечатлениями от поездки, но и провести время со старыми друзьями и знакомыми, с которыми проработали на одном предприятии много-много лет.



Очередная поездка состоялась благодаря руководству АО «Комбинат автомобильных фургонов». Через газету выражаем им огромную благодарность за столь внимательное и уважительное отношение к ветеранам предприятия.



Совет ветеранов АО «КАФ».