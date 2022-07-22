В журналисты я пойду, пусть меня научат!

19 июля журналисты газеты «Вперёд» посетили детский оздоровительный лагерь «Соснячок» и провели для ребят творческий мастер-класс.

Встреча началась со знакомства, в ходе которого журналисты рассказали о своей работе, а ребята – о своих интересах и увлечениях. Не только много нового и познавательного узнали дети о профессии журналиста, но и сами попробовали себя в этой роли. Освоив азы работы с информацией, дети подготовили вопросы и провели интервью. Юные журналисты пообщались с директором лагеря Анастасией Поселягиной, с работниками столовой, вожатыми и отдыхающими. В работе журналиста, по признанию ребят, самой увлекательной и волнительной частью оказалось общение с людьми, а самой трудоемкой – составление текста.

Марина Ветликова.