Волонтер – это круто!

Мы хотим рассказать о волонтере нашего отряда Ольге Захаровой. У неё уже есть за плечами опыт волонтерской деятельности. Она работала вожатой в пришкольном лагере, организовывала различные мероприятия с детьми. А стать волонтером лагеря «Соснячок» она решила в июне месяце. Ей хотелось весело провести время, и при этом – помочь другим.



Оля – сторонница активного образа жизни. У неё доброе сердце. В лагере в течение всей смены она будет помогать вожатым, организовывать веселое времяпровождение для детей, помогать адаптироваться и обрести новых друзей.

Никита, Миша, Максим.

Спасибо нашим поварам

В детском оздоровительном лагере «Соснячок» за то, чтобы дети вкусно и вовремя питались, отвечает старший повар Елена Анатольевна Иванова. В её обязанности входит выдавать продукты поварам, контролировать процесс приготовления еды, заполнять документы. До лагеря она работала в школе № 1, после всех лагерных смен также продолжит трудиться там.



Елена Анатольевна в этой профессии с 2008 года. Она решила стать поваром, потому что любит готовить и кормить детей. Мы, отдыхающие в лагере, можем с уверенностью сказать: Елена Анатольевна – настоящий специалист своего дела.

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!

Виктория, Екатерина, Лилия.