Аттракционы должны быть безопасными

В теплые летние дни многие предпочитают активный отдых. Точками притяжения часто становятся всевозможные аттракционы. Очень важно, чтобы досуг людей, особенно детей, был безопасным, поэтому контроль за работой аттракционов и за их техническим состоянием является важнейшей задачей Гостехнадзора.

22 июля в Шумерле с рабочим визитом побывал зам. начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики — начальник отдела надзорной, экзаменационной работы и аттракционов Валерий Михайлов. В сопровождении коллег он проинспектировал эксплуатацию двух батутов в городском парке культуры и отдыха.

«Прежде чем использовать батуты, они должны пройти регистрацию. Надувные батуты, которые мы сегодня проверили, обладают достаточно опасной степенью потенциального механического риска RB-2. Поэтому прежде чем разрешить эксплуатировать данные аттракционы, мы тщательно обследуем все параметры безопасности в соответствии с нормативными актами и ГОСТом, проверяем всю документацию», — отметил Валерий Михайлов.

По поводу одного из проверенных аттракционов замечаний практически не было — он был в хорошем состоянии и подлежал регистрации сразу после осмотра. По поводу второго последовали некоторые замечания, в частности, было неправильно размещено ограждающее оборудование, швартовные элементы были установлены ненадежно и давление, обеспечиваемое вентиляторами, было недостаточным. К устранению недочетов собственник батута приступил незамедлительно.

Зам. начальника Гостехнадзора Чувашии также ознакомился и с другими аттракционами, расположенными в парке. Но они, как известно, из-за ремонтных работ на территории зоны отдыха будут задействованы только в следующем году.

Как отметил Валерий Михайлов, профилактическая работа, направленная на предупреждение несчастных случаев будет продолжена и впредь. Каждый аттракцион будет зарегистрирован должным образом и будет находиться под пристальным вниманием инспекторов.

Т. Александрова.