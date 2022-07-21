В Чувашии стартует выбор тематики 2023 года

Олег Николаев на заседании Общественного совета при Главе Чувашской Республики призвал в ближайшее время внести соответствующие предложения и запустить голосование.

«Надо эту работу в сентябре завершить и утвердить тематику следующего года, чтобы разработать план мероприятий, забюджетировать процессы, разработать эмблему, брендбук, и с 1 января начать реализовать мероприятия, которые будут раскрывать тематику года».

Олег Николаев также одобрил инициативу Общественного совета при Главе Чувашской Республики о выдвижении на соискание государственной премии проекта «Вышитая карта России».

В ходе заседания Общественного совета представлен проект Стратегии развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Чувашской Республике до 2030 года.

Олег Николаев поддержал документ, отметив его особую значимость на данном этапе. «В текущем году состоятся выборы депутатов 19 муниципальных округов, в рамках которых все сельские муниципальные образования перейдут на одноуровневую систему управления. Именно ТОСы могут стать действенной заменой уходящим органам управления сельского уровня. Они могут быть более мобильными, – сказал он. – Если ТОСы правильно организуем, встроим в систему госуправления, сделаем так, чтобы они явились действенным элементом публичной власти, они могут быть востребованы со стороны граждан, могут реально решать очень важные задачи».

По мнению Олега Николаева, инструментом реализации стратегии может стать центр компетенций на базе Совета муниципальных образований, который помимо методологического сопровождения и обучения мог бы работать и над типовыми документами: учредительными, внутренними, которые регламентируют деятельность, и над возможностями проектов. «Все это нужно организовать на удобной единой цифровой платформе, быстро реагирующей на запросы людей», – обозначил он.

Глава республики обратил внимание на опыт регионов по организации работы в этой сфере, который позволяет развить саму систему и обеспечить должным финансированием. «Причём, финансирование достаточно большое за счет фонда президентских грантов. ТОСы, как форма социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на конкретной территории по широкому спектру жизнедеятельности, естественно могут участвовать с различными проектами», – уточнил Олег Николаев.

По результатам участия в грантовых конкурсах в текущем году СОНКО Чувашии получили федеральное финансирование на реализацию 45 проектов на сумму 77,5 млн рублей, это на 27% больше, чем за весь 2021 год. Количество проектов-победителей увеличилось на 42%. Олег Николаев отметил, что в рамках ресурсной площадки поддержки некоммерческих организаций на базе центра «Мой бизнес» важно уделить внимание и тем проектам, которые были представлены, но не выиграли: «Активные люди, которые организовались в НКО, должны быть в поле зрения и найти отклик, чтобы мы их вовлекали в жизнедеятельность. С ними необходимо поддерживать обратную связь».

В ходе заседания также рассмотрено ходатайство Главного управления МЧС России по Чувашии об учреждении республиканского почетного звания «Заслуженный пожарный Чувашской Республики».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.