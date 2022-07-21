В Чувашии для строительства жилья может быть использовано около 111 тысяч гектаров

Найти участок, предназначенный для жилищного строительства, может любой гражданин, застройщик или инвестор на Публичной кадастровой карте (ПКК) Росреестра.

Выбрать участок для строительства многоквартирного или индивидуального жилого дома можно самостоятельно с помощью онлайн-сервиса Росреестра «Земля для стройки», который функционирует на платформе ППК.

На 1 июля 2022 года в Чувашии выявлено 82 земельных участка и территорий, пригодных для жилищного строительства. Общая площадь таких участков составляет 136 га. 25 гектаров уже осваивается.

Выявить землю, предназначенную для застройки, может любое заинтересованное лицо на ПКК.

«Цель создания сервиса «Земля для стройки» — максимальное вовлечение государственных и муниципальных земель в оборот для жилищного строительства. Цифровой сервис Росреестра выступает в роли помощника, показывая заинтересованным лицам возможности использования земельных участков», — сообщил заместитель руководителя Росреестра по Чувашии Евгений Дубов.

«Найти подходящий участок для строительства жилого дома несложно. Зайдя на Публичную кадастровую карту, следует выбрать критерий «Жилищное строительство», далее ввести в поисковую строку номер региона (в Чувашии — 21), поставить двоеточие и звездочку, — подсказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Чувашии Марина Громова. — Когда поиск будет завершен, система покажет на карте, какие участки в регионе свободны, а также отобразит их площадь, адрес, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей».

Для оформления права собственности на понравившийся участок земли потенциальному застройщику потребуется заполнить форму обращения, связанную с конкретным участком, и отправить ее в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.