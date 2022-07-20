20 июля – Международный день шахмат

Сегодня во всем мире отмечают Международный день шахмат. Праздник проводится с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации.



Шахматы в Чувашии – один из популярных видов спорта, которым занимается более 15 тысяч детей и взрослых. Славные традиции чувашской школы шахмат заложили выдающиеся спортсмены. Среди них — мастер спорта СССР, чемпион РСФСР Владимир Дмитриевич Сергиевский. Его имя носят всероссийские соревнования, которые ежегодно собирают в столице республики сильнейших шахматистов страны.

В этом году, с 10 по 23 сентября, по этому виду спорта в столице Чувашии пройдут масштабные соревнования. Это суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин по шахматам.

В преддверии этого важного события в республике идет масштабная подготовка, одним из этапов которой стали отборочные соревнования по шахматам для формирования пула сильнейших игроков республики. ТОП-10 шахматистов каждого отборочного этапа получат право принять участие в финальном сеансе одновременной игры с ведущими гроссмейстерами страны. Мероприятие пройдет 17 сентября в рамках проведения в Чувашии чемпионатов России по шахматам.

Позади уже два отбора – в Чебоксарах и Цивильске. Сегодня за возможность сразиться с сильнейшими шахматистами страны получат жители Ядрина. Далее состязания состоятся в Новочебоксарске (12 августа), Шумерле и Алатыре (14 августа), Канаше (21 августа).

Поздравляем всех любителей шахмат с праздником! Желаем удачи не только за шахматной доской, но и в жизни! Новых побед и достижения всех поставленных целей!

Минспорта Чувашии.