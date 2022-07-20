Юный любитель шахмат Федор Смирнов стал победителем первой викторины, запущенной на официальном сайте и в социальных сетях Минспорта Чувашии в рамках подготовки к суперфиналам 75-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам среди женщин, которые пройдут в Чебоксарах 10–23 сентября.

Чествование юного любителя шахмат состоялось в рамках заседания оргкомитета по организации и проведению этих ответственных соревнований. Свой приз — сертификат на тур выходного дня на три персоны в физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» с проживанием и питанием — Федор вместе с мамой Натальей получил из рук руководителя рабочей группы, Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовым рынкам Анатолия Аксакова и министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василия Петрова.

«Федор делает свои первые шаги в мире шахмат и очень увлечен этой игрой. В свои 10 лет он является победителем первенства города в своей возрастной группе и очень хочет стать чемпионом республики», — с гордостью рассказала о сыне мама Наталья и поблагодарила за подарок.

Отметим, что в ходе заседания оргкомитета обсуждался ряд актуальных вопросов по планированию соревновательной, информационной и культурной частей суперфиналов. Ведь главная задача соревнований – соединить спорт и искусство. Местом проведения шахматных поединков станет не спортивная арена, а Чувашский государственный художественный музей. Такой формат проведения соревнований по шахматам активно продвигается в нашей стране благодаря проекту «Шахматы в музеях», которую совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. И это не только поднимает интерес к шахматам, но и расширяет туристический потенциал региона, ведь большое количество людей со всей России и за ее пределами следят за турнирами.

Минспорта Чувашии.