20 Июл

Стартовал прием заявок в инновационные проекты арктической зоны – «Арктический вызов»

Стартовал прием заявок на участие в самой масштабной федеральной программе по привлечению высококвалифицированных кадров в инновационные проекты арктической зоны – «Арктический вызов»

«Арктический вызов» – настоящий портал в новую жизнь для всех, кто перерос свою должность, не использует весь свой потенциал на текущей работе, любит сложные задачи, открыт новому и сердцем чувствует зов приключений.

Первым траншем с трудоустройством до конца 2022 года Арктика ищет состоявшихся и молодых специалистов с опытом и навыками управления и организации комфортных условий труда по 9 направлениям:

  • Градостроительство и ЖКХ;
  • СМИ и информационные технологии;
  • Экономика и управление;
  • Медицина и здравоохранение;
  • Образование и культура;
  • Природопользование и экология;
  • Туризм и спорт;
  • Энергетика и промышленность;
  • Социальная сфера.

 Пройдите три этапа отбора, проверьте свои навыки и характер, получите работу мечты и станьте новым героем Арктики!

Оставить заявку и узнать больше о программе на сайте: https://арктический-вызов.рф/

Первоисточник: Агентство стратегических инициатив.

Автор записи: anna

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