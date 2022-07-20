Стартовал прием заявок в инновационные проекты арктической зоны – «Арктический вызов»

Стартовал прием заявок на участие в самой масштабной федеральной программе по привлечению высококвалифицированных кадров в инновационные проекты арктической зоны – «Арктический вызов»

«Арктический вызов» – настоящий портал в новую жизнь для всех, кто перерос свою должность, не использует весь свой потенциал на текущей работе, любит сложные задачи, открыт новому и сердцем чувствует зов приключений.

Первым траншем с трудоустройством до конца 2022 года Арктика ищет состоявшихся и молодых специалистов с опытом и навыками управления и организации комфортных условий труда по 9 направлениям:

Градостроительство и ЖКХ;

СМИ и информационные технологии;

Экономика и управление;

Медицина и здравоохранение;

Образование и культура;

Природопользование и экология;

Туризм и спорт;

Энергетика и промышленность;

Социальная сфера.

Пройдите три этапа отбора, проверьте свои навыки и характер, получите работу мечты и станьте новым героем Арктики!

Оставить заявку и узнать больше о программе на сайте: https://арктический-вызов.рф/

Первоисточник: Агентство стратегических инициатив.