Социология ЦУР: 65% жителей Чувашии обращались на портал «Госуслуги» за последний год

В 2009 году начал работу портал государственных и муниципальных услуг, который позволил россиянам получать услуги в госучреждениях не выходя из дома. Пользователю портала достаточно заполнить электронную форму и система выдаст результат.

Для жителей республики на портале доступно 119 услуг, в ближайшее время добавятся еще три цифровые услуги. Специалисты Центра управления регионом Чувашии провели социологическое исследование и выяснили, как жители региона оценивают получение госуслуг в электронном виде. Инициатором проведения опроса выступило Минцифры региона.

По результатам опроса 65% респондентов пользовались порталом «Госуслуги» за последний год, 30% не пользовались. Рейтинг самых популярных услуг возглавили: запись на прием к врачу (44%), оплата штрафов ГИБДД (21%), получение информации о наличии налоговой задолженности (20%), о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде (19%), о пенсионных накоплениях (16%).

Те, кто пользовались электронными услугами в течение года поделились, что довольны работой портала «Госуслуги» (76%), а 19% респондентов высказали недовольство. Среди преимуществ портала опрошенные отметили скорость, удобство и дистанционный формат, среди недостатков — технические неполадки сервиса, неудобство интерфейса.

Свое мнение выразили и те, кто не пользуется ресурсом (30%). Четвертая часть из них отметила, что им это не нужно, каждый пятый заявил о нехватке знаний и предпочтениях личного общения с представителями органов власти.

«Проведенный опрос в очередной раз доказывает востребованность в Чувашии государственных услуг в электронном виде. Это быстро, это просто, это удобно и это надежно! Уверена, что совсем скоро получение госуслуг онлайн будет превалировать перед традиционным очным. Мы со своей стороны совместно с отраслевыми ведомствами сделаем все возможное, чтобы повысить качество предоставляемых в электронном виде услуг, тем самым привлекая к ним интерес со стороны жителей республики», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Отметим, опрос проводился с 27 июня по 1 июля методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных в Чувашии социальных сетей. В исследовании участвовало 605 человек.