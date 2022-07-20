Созидаем вместе

Сегодня в Центре детского творчества г. Шумерли состоялось первое общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства центральной площади. Напомним, что объект стал победителем по итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».



В прошлом году именно по этой программе в Шумерле закончено строительство площади им. А.Т. Речнова, построен сквер «Камчатка», в этом году реконструируется сквер им. В.М. Скаржевского. Ранее проведены отдельные работы по благоустройству городского парка. Эта программа позволяет привлечь средства федерального и республиканского бюджетов для развития города.



Напомним, что для осуществления рейтингового голосования в этом году были определены две территории: ул. Октябрьская (от центральной площади до сквера возле гостиницы) и второй этап благоустройства сквера им. В.М. Скаржевского. По итогам интернет-голосования практически с пятикратным перевесом наибольшее количество голосов набрала ул. Октябрьская.



На обсуждении общей концепции благоустройства выбранной шумерлинцами территории присутствовали глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова, председатель Общественного Совета, ветеран муниципальной службы Владислав Садырга, предприниматели, ветераны, молодежь, общественность города.

После двухчасовой активной дискуссии о новом облике центральной площади города и ул. Октябрьской к единому мнению собравшиеся не пришли. Было решено собраться еще раз, после чего идеи и пожелания шумерлинцев будут доведены до проектантов.

О. Дмитриева.











