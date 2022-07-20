Есть вопрос к власти – задай в прямом эфире в соцсетях

Еще пять лет назад многие из нас с трудом представляли, что решить бытовой вопрос можно парой кликов мышки, а обратиться к чиновнику — через соцсети. Но сегодня в России уже более 50% общений жителей с госорганами происходит в онлайн, а обязанность власти отвечать в соцсетях закреплена законом.

В Чувашии уже давно все министры и главы муниципалитетов работают с жителями республики в соцсетях. Одним из популярных инструментов общения стали прямые эфиры, благодаря которым улучшается коммуникация и налаживается обратная связь.

Так, при поддержке ЦУР Чувашии 15 июля руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков провел прямой эфир на официальной странице правительства республики в ВКонтакте*.

В ходе эфира он разъяснил правила пользования жилыми помещениями, а также ответил на все интересующие вопросы в сфере ЖКХ. Так, отвечая на вопрос жителей, Виктор Кочетков отметил, что установление кладовок на лестничных площадках в многоквартирных домах незаконно. «В подъезде запрещено устанавливать какие-либо кладовые помещения на лестничной клетке, если эти помещения изначально не предусматривались проектом. Если житель многоквартирного дома не исполняет предписанные ему обязательства, то органы местного самоуправления выходят в суд с обязанием демонтажа», — сообщил Виктор Кочетков.

Добавим, что с начала года ЦУР Чувашии зафиксировал в социальных сетях и направил на отработку 1816 сообщений по теме ЖКХ. Наибольшее внимание и реакцию жителей вызвало отсутствие горячей воды, в зимний-весенний период граждане активно сообщали о ненадлежащем качестве отопления.

Эфиры будут продолжены. 21 июля в прямом эфире на официальной странице правительства республики в ВКонтакте ответит на вопросы министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, а на страницах администраций ответят главы Ибресинского, Алатырского и Красноармейского районов. *Запись эфира доступна по ссылке: https://vk.com/goszhil?z=video-142632677_456240711%2Fab8d74fc0e637c7711%2Fpl_post_-142632677_53828