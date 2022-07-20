В Вурнарах планируют открыть футбольный центр и отметить географический центр Чувашии

Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов провел в социальной сети ВКонтакте прямую линию, в ходе которой ответил на наболевшие вопросы граждан, сообщает «Советская Чувашия».

Стоит отметить, что жители района весьма активно используют соцсети для прямого общения с властями. С начала года от них поступило более сотни обращений. Не стеснялись они задавать вопросы и во время прямого эфира. Традиционно были затронуты такие вопросы, как дорожный ремонт и благоустройство, но также поступил ряд необычных предложений.

Так, жители деревни Орауши напомнили, что Вурнарский район располагается в самой середине Чувашии, а их деревня является географическим центром республики. В связи с чем было предложено как-то отметить этот любопытный факт на местности. Андрей Тихонов сообщил, что конкурс на архитектурное оформление локации уже объявлен, благоустройство коснется также набережной реки Вурнарки.

А на вопрос о перспективах развития спорта глава администрации поделился мечтой о создании в Вурнарах на территории бывшего лицея футбольного центра межрегионального масштаба, куда могли бы приезжать тренироваться спортсмены из Чувашии и соседних регионов. И это не просто мечты: уже проводится топографическая съемка местности и готовится проект.

Также были подняты вопросы очистки пруда в деревне Айгиши и строительства приюта для бродячих собак. Если с первым глава администрации готов поручиться за подрядчика на 100%, то с пунктом передержки ситуация сложнее: в Вурнарах его строительство не предусмотрено.