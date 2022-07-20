Всероссийский проект «ПроКадры»: стажировки в органах исполнительной власти

Ассоциация молодежных правительств при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о старте нового сезона Всероссийского проекта «ПроКадры». Цель проекта – создание единого канала и экосистемы для привлечения молодежи со всей России на государственную службу. В рамках программы молодые люди по всей России смогут развить профессиональные и личностные навыки и попробовать свои силы в роли госслужащих. Подать заявку на участие могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет: форма регистрации доступна на сайте проекта прокадрыамп.рф. Прием заявок продлится до 22 августа 2022 года.

В новом сезоне участники смогут пройти стажировки в федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ), региональные органы исполнительной власти (РОИВ) и локальные отделения федеральных служб и министерств.

«Я рад объявить о старте нового сезона проекта «Прокадры», задача которого — пробудить у молодых людей интерес к государственной службе и помочь приобрести необходимые профессиональные и личностные качества для дальнейшего развития в этой области. Первые сезоны продемонстрировали огромный потенциал российской молодежи, и эта программа — реальный шанс стать участником масштабных процессов и внести свой вклад в будущее нашей страны», — отметил Кирилл Пахотин, руководитель Всероссийского проекта «ПроКадры».

Проект состоит из пяти этапов: заявочная кампания, образовательный блок, отборочный тур и прохождение стажировок в федеральных и региональных органах исполнительной власти (ФОИВах и РОИВах), подведение итогов. На этапе отбора, в зависимости от уровня подготовки, образования и наличия опыта работы на государственной службе, участникам будет предложено выбрать место и уровень прохождения стажировки.

Образовательный блок предусматривает прохождение участниками полноценного курса дистанционного обучения, подготовленного преподавателями ведущих ВУЗов страны и охватывающего темы от основ государственного управления, создания и управления проектами до права и цифровой трансформации. На этом этапе участникам будут доступны мастер-классы от опытных управленцев и разбор кейсов по менеджменту в государственном секторе.

На стажировках в РОИВах и ФОИВах молодые люди проживут мини-версию жизни госслужащего, приобретут опыт, обзаведутся новыми полезными связями и попадут в кадровый резерв ФОИВов и РОИВов, участвующих в программе. По результатам стажировок участникам будут выданы дипломы финалистов с указанием ведомства, в котором они стажировались и письмо от Ассоциации молодежных правительств об участии в проекте.

Организаторы Всероссийского конкурса «ПроКадры» — некоммерческая общественная организация Ассоциация молодежных правительств при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).

Для справки:

Ассоциация молодежных правительств РФ – всероссийское общественное объединение, целью которого является вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь регионов, объединение усилий талантливых молодых управленцев России для развития всех сфер общественной жизни нашей страны. В настоящее время Ассоциация объединяет более 6000 молодых человек из 65 субъектов Российской Федерации.

Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) –Федеральный орган исполнительной власти в России, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодёжной политики, реализации (во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодёжи) мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на содействие реализации молодёжью своих профессиональных возможностей.