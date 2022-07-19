Прошло уже более 2 лет с начала пандемии COVID-19, но его отголоски в виде различных осложнений все еще преследуют жителей не только России, но и всего мира. Поэтому углубленная диспансеризация, спустя год, все еще актуальна. Напомним, что действовать она начала с 1 июля 2021 года.

За этот год в городе Шумерле, Шумерлинском муниципальном округе и Порецком районе углубленную диспансеризацию прошли 1360 человек, и были выявлены патологии как в сердечно-сосудистом сегменте, так и в онкологическом. Так, при измерении насыщения крови кислородом (сатурации) патология выявлена у 1 человека, при тесте с 6-ти минутной ходьбой – у 6, а при спирометрии – у 38. При сдаче крови также выявлялись лица с нарушениями нормативных показателей – при общем анализе – 7 чел., при биохимическом – 14, при определении Д-димера в крови – 19. После посещения рентген-кабинета 7-ми пациентам были выданы направления на компьютерную томографию. На второй этап углубленной диспансеризации были направлены 76 человек, 4 из которых взяты на диспансерный учет.

Направлены на дополнительное обследование, в том числе на осмотр (консультацию) специалистов — 12 чел. Определены I группа здоровья у 109 чел., II группа здоровья — у 184 чел., III а группа здоровья — у 1035 чел., III б группа здоровья — 32 чел.

Как видно из показателей, углубленная диспансеризация помогает выявить проблемы со здоровьем на раннем этапе, а, значит, быстрее начать лечение.

Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления у участкового врача-терапевта или в кабинете медицинской профилактики № 110 при наличии паспорта и полиса ОМС, а также в мобильном пункте вакцинации, график выезда которого всегда можно найти на сайте Шумерлинского ММЦ и в социальных сетях. Пройти углубленную диспансеризацию можно спустя 60 дней после того, как пациент переболел COVID-19. Если в этом году гражданин уже прошел диспансеризацию, то он может пройти дополнительные методы исследования углубленной диспансеризации.

Н. Блохина, специалист по связям с общественностью Шумерлинского ММЦ