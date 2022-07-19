Промышленные предприятия Чувашии ждет цифровая прокачка

Как оптимизировать работу предприятия? Какие цифровые технологии позволят сделать это максимально эффективно и безболезненно? Об этом и многом другом пойдет речь на конференции «Решения для промышленности», которая пройдет в Чувашии 22 июля.

Представителям производственных организаций республики будут презентованы последние разработки в сфере цифровизации предприятий. Участникам расскажут, как управлять системами хранения данных и IoT, как обеспечить промышленную безопасность и видеоаналитику технологических процессов, что поможет организовать централизованный круглосуточный мониторинг, диспетчеризацию и автоматическое управление инженерными системами здания. Обсудят на конференции и цифровые решения для энергетики, и создание цифровых двойников, и даже промышленное телевидение.

«Цифровые прокачки – это отличный способ «взбодрить» отрасль, вывести ее на новый, высокотехнологичный курс. Мы уже второй год проводим подобные встречи и это всегда не зря. Самый яркий пример положительного результата – это спорт: Чувашия вышла в лидеры рейтинга цифровой зрелости спортивной отрасли по стране. Теперь цифровая перезагрузка ждет промышленные предприятия Чувашии», — заметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

«Основная задача для нас сейчас не просто импортозаместить, мы смотрим дальше – необходимо направить усилия на развитие технологического суверенитета страны. Мы должны не просто сделать аналоги, а производить более качественные продукты. Естественно, в этом вопросе цифровизация - существенная точка роста, поскольку она позволяет предприятиям точнее предсказывать результаты разработок и обнаруживать физические проблемы заранее. Замечательно, что есть такая площадка, на которой возможно обсудить цифровизацию, информировать о ней. Сейчас важно делиться успешным опытом оптимизации эффективности с предприятиями», — подчеркнул министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев.

Те, кому интересна тема цифровизации, смогут посмотреть конференцию «Решения для промышленности» онлайн. Трансляция встречи будет организована в социальных сетях Минцифры Чувашии и Минпромэнерго Чувашии.

Минцифры Чувашии.