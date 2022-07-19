Жители Чувашии могут рассказать о своем выдающемся герое на сайте землякичувашии.рф

На сайте землякичувашии.рф заработал новый раздел «Герои среди нас». Жители республики и те, кто так или иначе связан с Чувашией, могут поделиться историей о своем выдающемся земляке, заполнив интернет-форму прямо на сайте.

Каждый может поведать здесь о человеке, который не известен широким массам, но достоин того, чтобы о нем узнали в республике и по всей России. Это может быть история о человеке любой профессии и любого возраста. Главное, чтобы он совершил что-то важное, о чем должны знать другие. К примеру, желающие могут рассказать об учителе сельской школы, воспитавшем не одно поколение школьников, враче районной больницы, спасшем жизни десятков пациентов, изобретателе, уникальные разработки которого заслуживают внимания общественности, и др.

Рассказать о своем герое – просто. Вкладка «Герои сред нас» находится в разделе «Земляки». Перейдите по ней и нажмите «Предложить своего героя». Далее перед вами появится форма для заполнения. В ней необходимо указать ваши данные для связи, ФИО земляка, его фотографию, место рождения, сферу деятельности и биографию. Заполнив форму, нажмите «Отправить» и заявка автоматически будет доставлена модератору заявок.

Согласовывать истории будут органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. После модерации материал о предложенном земляке появится в разделе «Герои среди нас».

Минцифры Чувашии.