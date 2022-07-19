Глава администрации Шумерли провел прямой эфир по вопросам о безнадзорных животных

По данным Центра управления регионом, в 1-м полугодии текущего года шумерлинцы направили в органы власти через соцсети и «Госуслуги» 44 вопроса, касающихся безнадзорных животных. Сегодня при поддержке ЦУР Чувашской Республики глава администрации Шумерли Валерий Шигашев провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». В ходе него он рассказал о ситуации с отловом и содержанием безнадзорных собак и кошек в городе, о том, на какой стадии находится работа по созданию приюта для собак. Глава также ответил и на другие вопросы шумерлинцев.

Приятно отметить, что в числе обращений были не только жалобы. Люди, уже имеющие своих домашних питомцев, интересовались, как можно помочь другим животным. Может есть волонтерский центр? В ответе прозвучало, что на базе МУП «Коммунальник» (ул. Белинского, д. 1 Б) действует временный пункт передержки собак, обслуживание которого ведётся, в том числе, и силами волонтеров. Желающие могут обратиться туда, ведь помощь никогда не бывает лишней.

Куда обращаться на счёт бездомных, но уже чипированных собак, которые ведут себя агрессивно? Если собака чипированная, то процесс отлова и передержки она уже прошла. А закон нынче таков, что после отлова и проведения всех необходимых процедур, собак возвращают в привычную среду обитания. Если замечено, что такая собака ведет себя агрессивно, звонить нужно в полицию. Дабы избежать несчастных случаев.

А работа по отлову безнадзорных животных в городе ведется регулярно. За текущий год в Шумерле уже отловлены 88 бесхозных собак и это дело будет продолжено.

Т. Александрова.