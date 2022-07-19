22 июля на территории бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии состоится региональный этап VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный — 2022».

«Основная цель конкурса – это повышение престижа профессии работников лесного хозяйства и нелегкого труда лесного пожарного, а также распространение передового опыта работы в лесной отрасли», — отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Конкурс «Лучший лесной пожарный — 2022» представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий.

Для участия в региональном этапе VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный — 2022» поступили заявки от всех подведомственных бюджетных учреждений – лесничеств Минприроды Чувашии и впервые от ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский». Всего в конкурсе примут участие 22 человека.

Теоретическая часть конкурса проводится в виде контрольных вопросов со всеми конкурсантами и в основном отражают вопросы: охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, техники и оборудования для тушения лесных пожаров и правил оказания первой медицинской помощи в количестве 40 вопросов.

Практическая часть заданий состоит из упражнений по физической подготовке и преодолению полосы препятствий.

Оценка результатов конкурсных заданий проводится экспертной группой по результатам проверки теоретических знаний и выполнения практического задания.

Победителям и призерам VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный — 2022» будут вручены ценные подарки и дипломы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Победитель регионального этапа будет участвовать в федеральном конкурсе «Лучший лесной пожарный — 2022», который пройдет с 06 по 09 сентября 2022 г. в учебно-тренировочном комплексе «Софрино», пос. Софрино Московской области.

Источник: cap.ru.