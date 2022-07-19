ВНИМАНИЕ! Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

20 июля будет проводиться комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения для привлечения внимания населения, во всех городах (населенных пунктах) включаются звуковые сигнальные средства (сирены, гудки предприятий и транспортных средств и др.). ЭТО ЕДИНЫЙ СИГНАЛ, ОЗНАЧАЮЩИЙ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звуковой сигнал Вам необходимо:
— немедленно включить радио- или телевизионные приемники (на любой новостной канал) для прослушивания экстренного сообщения;
— дождаться поступления речевой информации о сложившейся обстановке и порядке действия, которая прозвучит по окончанию звукового сигнала;
— внимательно прослушать речевую информацию;
— действовать в соответствии с полученными рекомендациями.
— в течение всего периода ликвидации чрезвычайной ситуации (по возможности) держать постоянно включенными источники получения информации.
В каждом отдельном случае речевая информация будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации на территории города (населенного пункта).
В отдаленные места, где из-за удаленности не слышны звуки сирен и отсутствуют громкоговорители центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевая информация будет передаваться через специальные автомобили, оснащенные громкоговорящей связью, а так же при помощи мобильных комплексов информирования и оповещения населения.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Источник: gshum.cap.ru