19 Июл

ВНИМАНИЕ! Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

20 июля будет проводиться комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения для привлечения внимания населения, во всех городах (населенных пунктах) включаются звуковые сигнальные средства (сирены, гудки предприятий и транспортных средств и др.). ЭТО ЕДИНЫЙ СИГНАЛ, ОЗНАЧАЮЩИЙ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав звуковой сигнал Вам необходимо:

— немедленно включить радио- или телевизионные приемники (на любой новостной канал) для прослушивания экстренного сообщения;

— дождаться поступления речевой информации о сложившейся обстановке и порядке действия, которая прозвучит по окончанию звукового сигнала;

— внимательно прослушать речевую информацию;

— действовать в соответствии с полученными рекомендациями.

— в течение всего периода ликвидации чрезвычайной ситуации (по возможности) держать постоянно включенными источники получения информации.

В каждом отдельном случае речевая информация будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации на территории города (населенного пункта).

В отдаленные места, где из-за удаленности не слышны звуки сирен и отсутствуют громкоговорители центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевая информация будет передаваться через специальные автомобили, оснащенные громкоговорящей связью, а так же при помощи мобильных комплексов информирования и оповещения населения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Источник: gshum.cap.ru

Автор записи: anna

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