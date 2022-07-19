ВНИМАНИЕ! Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

20 июля будет проводиться комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения для привлечения внимания населения, во всех городах (населенных пунктах) включаются звуковые сигнальные средства (сирены, гудки предприятий и транспортных средств и др.). ЭТО ЕДИНЫЙ СИГНАЛ, ОЗНАЧАЮЩИЙ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав звуковой сигнал Вам необходимо:

— немедленно включить радио- или телевизионные приемники (на любой новостной канал) для прослушивания экстренного сообщения;

— дождаться поступления речевой информации о сложившейся обстановке и порядке действия, которая прозвучит по окончанию звукового сигнала;

— внимательно прослушать речевую информацию;

— действовать в соответствии с полученными рекомендациями.

— в течение всего периода ликвидации чрезвычайной ситуации (по возможности) держать постоянно включенными источники получения информации.

В каждом отдельном случае речевая информация будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации на территории города (населенного пункта).

В отдаленные места, где из-за удаленности не слышны звуки сирен и отсутствуют громкоговорители центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевая информация будет передаваться через специальные автомобили, оснащенные громкоговорящей связью, а так же при помощи мобильных комплексов информирования и оповещения населения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Источник: gshum.cap.ru