YouTube признан источником растущей тревоги у детей

Многие родители, разрешая своим детям пользоваться YouTube, даже не подозревают о том, какой вред может нанести популярный видеохостинг на психику ребенка.

С начала специальной военной операции на Украине хостинг принял откровенно прозападную точку зрения и блокирует аккаунты российских СМИ.

К сожалению, модерация платформы не вызывает доверия. Отказываясь удалять запрещенную информацию и позволяя юным зрителям легко находить фейки, видео с нецензурной лексикой, сомнительные «челленджи», непотребный контент, потенциально опасный как для самого ребенка, так и для его окружения.

На отдельном сервисе для детей YouTube Kids часто вслед за обычными мультфильмами стали появляться в рекомендации видео про употребление наркотиков и огнестрельное оружие.

Влияние YouTube на психику детей изучали специалисты. Выводы неутешительны — платформа признана растущим источником беспокойства среди детей.

«В каникулярный период дети имеют больше свободного времени, и соответственно больше пользуются интернетом. Хорошо, когда родители следят за тем, что смотрит и читает в интернете их ребенок. К сожалению, YouTubе перестал быть безопасным источником развлекательного и информационного контента. Родителям стоит уберечь своих детей и исключить от использования видеохостинга, где распространяется опасный и деструктивный контент, который может нанести вред не только психике ребенка, но и его здоровью», — отметила участница Первого Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары Наталья Петрова.