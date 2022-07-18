Чувашия попала в объективы российских блогеров

Сюжет о республике вышел на днях в новом тревел-шоу «Национальность.ru». В выпуске рассказывается об обрядах Чувашии, достопримечательностях и национальных блюдах. В нем же можно узнать, например, какого слова нет в чувашском языке.

Республика стала локацией для съёмок очередного выпуска проекта «Национальность.ru» далеко не случайно, выразил уверенность заместитель Председателя Кабинета Министров региона Дмитрий Краснов, и в Чувашии, по его словам, действительно немало привлекательных мест – купеческие особняки в Алатыре, природный заповедник в Шемуршинском районе, музеи, эффектный виадук в деревне Мокры Канашского района, который уже начали сравнивать с мостом из фильмов о «Гарри Поттере».

«Сейчас сфера туризма находится на подъеме – разрабатываем интересные маршруты, развиваем инфраструктуру. К примеру, сразу три туристические площадки межрегионального брендового маршрута «Рунический путь» получили софинансирование на разработку проектно-сметной документации», — отметил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Всего в рамках шоу будет выпущено несколько сотен выпусков о народах России. Авторы историй — известные тревел-блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов - выяснят на практике, насколько правдивы некоторые стереотипы о народах.

Источник: cap.ru.