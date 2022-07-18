Цифровые коммуникации в государственном администрировании: в России открыта магистерская программа

МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Диалог» открыли первую в России магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании».

Программа полностью отвечает вызовам рынка труда, прогнозам развития государственного и муниципального управления, темпам Digital-трансформацииобщества. Подобных программ на российском образовательном рынке нет. Программа будет полезна и подойдет как для выпускников бакалавриата, так и для практиков, стремящихся повысить свою квалификацию и получить новые знания.

«Данная программа является актуальной и интересной для внедрения в Чебоксарском филиале РАНХиГС. В связи с широким использованием цифровых коммуникаций и искусственного интеллекта происходит оптимизация административных процессов, и это вызывает необходимость обучать действующих и потенциальных специалистов использованию искусственного интеллекта и различным формам цифровой коммуникации. Объемные знания в сфере применения цифровых коммуникаций могут помочь в организации проектов и выстраивании коммуникаций между разными сферами общества», — отмечает И.о. директора Чебоксарского филиала РАНХиГС Любовь Ильина.

Студенты получат набор уникальных знаний и компетенций, выпускники программы смогут трудоустроиться на высокооплачиваемую должность. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Валентинович Новак, вице-президент ПАО «Роснефть» Александра Валерьевна Тарасенко, заместитель министра энергетики РФ Евгений Петрович Грабчак, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Игоревна Ёлкина уже прошли по ней обучение.

Присоединяйтесь к обучению! Приём заявлений продлится до 23:59 20 июля. Подробная информация доступна по ссылке: https://anspa.ru/ai/.