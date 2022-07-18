Сергей Павлов доложил о ходе реализации стратегии ГКЧС Чувашии

15 июля председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Павлов С.Г. доложил Главе Чувашской Республики О.А.Николаеву о ходе реализации стратегии Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на период до 2024 года и задачах на предстоящий период 2022г...

Обстановка с чрезвычайными ситуациями, пожарами и происшествиями на водных объектах Чувашской Республики и последствиями от них по итогам первого полугодия остается стабильной.

Благодаря совместной деятельности органов власти, эффективной работе по реализации предупредительно-профилактических мер и мониторингу окружающей среды и производственной сферы, на территории республики не допущено возникновения чрезвычайных ситуаций федерального уровня, снижены риски их возникновения.

В 2022 году была продолжена работа по развитию сил и средств территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), повышения оперативности реагирования на происшествия, слаженности и универсальности действий в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В первом полугодии в республике зарегистрирована

1 чрезвычайная ситуация межмуниципального характера.

Так, 27 июня 2022 года в результате грозы и сильного ветра были повреждены кровли 7 школ (ущерб — более 5,6 млн. рублей), 2 домов культуры (ущерб свыше 1 млн.руб.), 3 многоквартирных жилых домов (ущерб — 122 тыс.руб.), 160 частных жилых домов и 5 крестьянско-фермерских хозяйств.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи и повреждения трансформаторных подстанций частично или полностью было прекращено энергоснабжение в 17 муниципальных образованиях республики. В зоне отключения оказались 68 населенных пунктов, почти 6 тысяч жилых домов с населением свыше 11 тысяч человек, в числе которых более 2 тысяч детей.

Для ликвидации последствий стихии оперативно были задействованы силы и средства РСЧС Чувашской Республики и 28 июня в 21.45 час. подача электроэнергии во все пострадавшие населённые пункты была восстановлена.

Наибольшее число поврежденных объектов отмечено в Ибресинском, Канашском и Комсомольском районах, на территориях которых 30 июня был введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, с региональным уровнем реагирования.

«По состоянию на 15 июля обследованы все поврежденные социальные объекты, 3 многоквартирных жилых дома и 160 частных домов, в которых нарушены условия жизнедеятельности граждан, составлена сметная стоимость аварийно-восстановительных работ на 7 школ, 2 дома культуры и 3 многоквартирных жилых дома, -общая сметная стоимость работ на социальных объектах и 3 многоквартирных домов составила 6 миллионов 916 тысяч рублей. На сегодняшний день документы на оказание единовременной материальной помощи жителям Комсомольского и Канашского районов в количестве 200 человек, а также финансовой помощи гражданам, утратившим имущество первой необходимости (10 чел.), направлены в Минфин Чувашской Республики. В отношении 281 жителя Ибресинского района материалы находятся на проверке в МВД по Чувашской Республике»- подчеркнул председатель Государственного комитета.

Всем пострадавшим (491 человек) будет оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а утратившим имущество первой необходимости — дополнительно по 50 и 100 тысяч рублей на сумму 5,4 миллиона рублей.

Ход проведения восстановительных работ находится на постоянном контроле. Работы на социальных объектах уже начаты (в школах), а в некоторых объектах уже завершены

Сергей Павлов привел статистику:

«По итогам первого полугодия в республике зарегистрированы 742 пожара, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (875). На пожарах погибли 36 человек, что на 37,9% ниже прошлогоднего периода (58). Спасены 96 человек (за АППГ – 75), рост на 28%.

Ущерб от пожаров составил 2,8 млн. рублей (за АППГ – 82 млн. руб.).

В текущем году сократилось количество групповой гибели людей на пожарах (2 и более человек). Зарегистрировано 2 таких пожара, в которых погибли 4 человека (за аналогичный период прошлого года их было 12, в которых погибли 30 человек). Удалось добиться отсутствия жертв среди детей на пожарах (за АППГ погибло 3 ребенка)».

Основными причинами пожаров стало:

-неосторожное обращение с огнем 43% (318, в том числе неосторожность при курении – 100 фактов, детская шалость с огнём – 8);

-несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования – 19% или 140 фактов;

-неисправность печей и дымоходов – 14% (104).

Отдельными причинами пожаров также стали:

-поджоги – 37 фактов;

-неисправность транспортных средств – 32 факта.

Основные причины гибели людей на пожарах:

-неосторожное обращение с огнём (72,2%, 26 человек, в том числе при курении — 19);

-несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования — 5 человек (13,9%).

70% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения (25 из 36).

В первом полугодии по месту жительства проинструктировано свыше 91 тысячи человек, профилактическими мероприятиями охвачено более 47 тысяч частных и 2 тысяч многоквартирных жилых домов.

Результаты профилактической деятельности позволили в текущем году существенно стабилизировать пожароопасную обстановку в республике. Эти мероприятия будут продолжены.

В числе задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения одной из наиболее важных является обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Эта работа осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В текущем году на территории республики оборудованы 130 мест для отдыха людей у воды, а также 11 пляжей.

Сергей Геннадьевич также привел статистику и на водоёмах республики :

В 1 полугодии 2022 года зарегистрированы 15 происшествий (за АППГ — 20), снижение на 25%, в результате которых погибли 18 человек (за АППГ – 19), снижение на 5,3%, в том числе 3 детей.

Основными причинами гибели людей на водоёмах Чувашской Республики стали:

-купание в необорудованных местах – 7 погибших (39%, в том числе купание детей без присмотра взрослых – 3 ребенка);

-нарушение правил управления маломерным судном – 4 человека (22%);

-несоблюдение мер безопасности при нахождении возле водоёмов — 3 человека (16,7%).

Из 15 утонувших взрослых лиц 10 (или 67%) на момент утопления находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Таким образом, больше всего людей погибло из-за купания в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения»- отметил руководитель Госкомитета .

Эти обстоятельства потребовали от нас принять дополнительные ограничительные нормативные правовые нормы в республиканском административном законодательстве. В частности, установлен запрет на купание в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надписями, а также заплытия за буйки, обозначающие границы плавания

Кроме этого, с 1 января текущего года запрещен выезд автотранспорта на водоем вне ледовых переправ.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах осуществлен ряд профилактических мероприятий. Проведено 419 рейдов и патрулирований, проведено свыше 3,5 тысяч бесед и занятий в общеобразовательных учреждениях.

Государственной программой «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» в качестве приоритетного определено такое направление как развитие экстренной «Службы-112». Система экстренного реагирования 112 одной из первых в России развернута во всех муниципалитетах республики.

Что касается функционирования «Системы – 112» на территории Чувашской Республики по итогам первого полугодия 2022 года:

"По итогам первого полугодия текущего года в центр обработки вызовов «Службы-112» (далее – ЦОВ) поступило 344764 вызова, то есть более 1900 вызовов в сутки "- сообщил Сергей Павлов

Факт на лицо, люди доверяют Службе-112, органам исполнительной власти и убеждены, что в трудную минуту помощь обязательно придет и вовремя.

В ближайшей перспективе предстоит совершенствование Системы- 112. В рамках сквозной интеграции Системы — 112 в АПК «Безопасный город» запланирован ввод в эксплуатацию мобильного приложения, позволяющего сообщать о происшествиях посредством направления фото и видео-сообщений, либо печатного текста, без непосредственного звонка оператору.

Эти меры уже включены в Программу цифровой трансформации Чувашской Республики.

«Результаты работы по реализации положений Стратегии Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 2020 — 2024 годы свидетельствуют о выполнении поставленных задач. Имеющиеся силы и средства, материально-техническое оснащение позволят обеспечить безопасность жизнедеятельности населения нашей республики»- подчеркнул Сергей Павлов.

Источник: gkchs.cap.ru