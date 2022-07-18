Кристина Майнина: программа устранения цифрового неравенства будет меняться

Оценить реализацию в Чувашии национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» удалось участникам пресс-тура, организованного Минцифры региона совместно с филиалом ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике 14 июля. Задачу ознакомить журналистов с объектами нацпроектов поставил Глава Чувашии Олег Николаев на последнем заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Первый пресс-тур по объектам регионального проекта «Информационная инфраструктура» был организован в Заволжье. Начальник Заволжского территориального управления администрации г.Чебоксары Сергей Крутиков рассказал прессе о текущей ситуации с доступом в Интернет, последних изменениях к лучшему. Так, весной текущего года в местной школе силами компании «Ростелеком» была создана Единая сеть передачи данных. Ее ключевой особенностью является защищенный внешний канал связи и интернет-точка доступа с криптографической защитой. Система ограничивает посещение пользователями нежелательных сайтов. Защищенным интернетом в Чувашии обеспечены уже более 400 школ. Скорость доступа к сети составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с – в сельских образовательных учреждениях.

«В нашей школе выросло количество детей, принимающих участие в онлайн-олимпиадах и дистанционных конкурсах, — поделилась впечатлениями учитель начальных классов Алена Иванова. – Теперь я могу выводить образовательную платформу на экран непосредственно на уроке, это безусловно облегчает работу».

И ученики, и преподаватели отметили в числе преимуществ стабильного интернета в школе возможность получать знания в формате онлайн. Первые – для подготовки к экзаменам, вторые – для повышения собственной квалификации. «Не зря говорят, когда педагог перестаёт учиться, в нём умирает учитель», — пояснила Алена Иванова.

Далее вниманию журналистов представили коммутационный контейнер – отсюда стационарная связь и интернет поступают в поселок. «На данном этапе здесь смонтировано 228 номеров телефонной станции и 144 возможности подключения к технологии интернет, — рассказал директор сервисного центра г.Чебоксары филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Сергей Дарвин. - У нас есть в расчётах подключение жилых домов, это позволит сравнить доступ городских жителей и жителей Заволжья».

Пос. Северный стал последним 328-м населенным пунктом Чувашии, куда проложили «оптику» в рамках первого этапа проекта устранения цифрового неравенства. Вниманию журналистов представили смонтированную здесь на специальной опоре коллективную точку доступа Wi-Fi. О ее преимуществах сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов: «Это объект, который позволяет, во-первых, покрыть беспроводным доступом в Интернет зону населённого пункта протяженностью до 300 метров. Во-вторых, здесь установлен узел связи, который предполагает подключение других объектов. Так, в данном населённом пункте уже подключен магазин. То есть и бизнесу есть возможность получить доступ в Интернет, и физическим лицам».

Местные ребята довольны качеством связи. «Поставили интернет хороший, качественный. Ловит везде, в любой точке. Все ролики грузит, всё скачивается», — рассказал житель поселка Максим Андреев.

О перспективах реализации проектов нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части обеспечения граждан доступом в Интернет сообщила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина. «Программа устранения цифрового неравенства будет меняться. Вместо точки доступа Wi-Fi будет устанавливаться полноценная базовая станция. Она раздаёт сигнал уже не на 300 метров, а на 30 километров, если нет помех. Сейчас без интернета никуда, поэтому здорово, что благодаря нацпрограмме жители отдаленных населенных пунктов Чувашии смогут пользоваться теми же возможностями Всемирной сети, что и городские», - указала она.

Напомним, в 2021 году в Чувашии дан старт второму этапу федерального проекта устранения цифрового неравенства. Первые базовые станции для оказания услуг мобильной связи были запущены в пяти отдаленных населенных пунктах республики. Жители поселка Красный Октябрь и деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, села Эшмикеево Яльчикского района, села Никулино Порецкого района и деревни Анаткасы Урмарского района получили доступ к высокоскоростному беспроводному интернету и голосовой связи.

Минцифры Чувашии.