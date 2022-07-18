В Чувашии удается сохранять устойчивость развития малого и среднего бизнеса

Вице-премьер Дмитрий Краснов озвучил предварительные итоги социально-экономического развития Чувашии за полугодие. Малое и среднее предпринимательство продолжает демонстрировать устойчивый рост. Сейчас в республике осуществляют деятельности свыше 69 тысяч субъектов МСП, причем продолжает увеличиваться количество самозанятых.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» гарантийным фондом Чувашии с субъектами МСП заключено 160 договоров поручительства на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь порядка 2 миллиардов кредитных средств. Агентством поддержки малого бизнеса за 6 месяцев было выдано более 220 микрозаймов.

Ещё одной зарекомендовавшей себя мерой поддержки стало возмещение части затрат на приобретение оборудования. Заявочная документация на получение субсидии принималась с 5 июня по 6 июля.

«Всего подана 51 заявка на сумму свыше 60 миллионов рублей. До 25 июля рабочая группа осуществит проверку на соответствие условиям и требованиям, а также выезд по месту нахождения оборудования с целью установления факта его наличия и работоспособности. Предварительный срок проведения заседания комиссии – 28 июля. Какого эффекта мы ожидаем? Это увеличение рабочих мест на предприятиях и рост объема выручки», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Субъекты МСП, прошедшие отбор, смогут возместить из республиканского бюджета 30% своих затрат на приобретение оборудования. Максимальная сумма составит 10 миллионов рублей для предпринимателей действующих свыше одного года.

В августе распределят гранты и между социальными предприятиями. В этом случае бюджет республики финансирует 75 процентов от суммы проекта.

«Ожидаем, что будет создано 16 рабочих мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, не менее 5 тысяч детей пройдут обучение в детских центрах развития, будет модернизирована материально-техническая база 9 социальных предприятий», - рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.