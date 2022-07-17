За пять лет в республике построят 305 объектов на сумму 110,8 млрд рублей

Утверждена Комплексная программа по строительству (реконструкции) объектов на территории Чувашской Республики, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, на 2022—2026 годы.

В перечень включено 305 объектов капитального строительства на общую на сумму 110,8 млрд рублей, их финансирование предполагается осуществлять в рамках соответствующих государственных программ Чувашской Республики и при поддержке средств федерального бюджета.

На реализацию комплексной программы в 2022 году предусмотрено 5,4 млрд рублей, в 2023 году — 17,5 млрд рублей, в 2024 году — 21,3 млрд рублей.

В разрезе отраслевых направлений больше всего объектов приходится на здравоохранение — 92 объекта (54 ФАПа и 29 амбулаторий) на сумму 26,99 млрд рублей, коммунальное хозяйство — 45 объектов на сумму 19,88 млрд рублей, физическая культура и спорт — 29 объектов на 11,35 млрд. рублей, дорожное хозяйство — 24 объекта на 25,59 млрд рублей, жилищное строительство — 17 объектов на 2,4 млрд рублей.

В отрасли образования за пять лет с привлечением федеральных средств планируется построить 11 объектов на сумму 8,66 млрд рублей, по части экологии — 15 объектов на 4,46 млрд рублей, туризма — 10 объектов на 1,06 млрд рублей, культуры — 6 объектов на 5,01 млрд рублей, социальной политики — 2 объекта на 0,71 млрд рублей. В числе прочих будут реализованы проекты комплексного развития сельских территорий: всего 54 объекта на cумму 4,67 млрд рублей.

Минэкономразвития Чувашии