Электронная библиотека земляков

Создать специальную электронную библиотеку, портал и мобильное приложение планируют в рамках Форума земляков. Эти ресурсы будут наполняться биографиями и фотографиями известных личностей. Мероприятие запланировано на 28 октября, организационные вопросы обсудили на заседании в Доме Правительства.

Сейчас уточняется список приглашенных спикеров. Так, в республику могут приехать автор курса «Я – инвестор» Ольга Гоголадзе, совладелец Корпорации «Технониколь» Сергей Колесников, сооснователи и управляющие партнёры «Бизнес Молодости» Пётр Осипов и Михаил Дашкиев и другие известные земляки.

В рамках форума планируют провести пленарное заседание «Чувашия и мир», посвященное роли уроженцев республики в мировом сообществе.

«В настоящий момент в 66 регионах Российской Федерации официально зарегистрированы национальные общественные организации чувашей и порядка 10-ти — в зарубежных странах. В современных условиях возникает потребность в воссоединении земляков на принципах развития духовности, национальных традиций и сохранения чувашской самобытности», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

В рамках международной секции форума состоится онлайн-конференция уроженцев Чувашской Республики с организациями и предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, в ходе которой презентуют продукцию и услуги предприятий.

Еще один круглый стол будет посвящен развитию межрегионального сотрудничества Чувашии с другими субъектами.

Минэкономразвития Чувашии.