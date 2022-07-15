Этот конкурс проводится в республике в третий раз под эгидой Главы Чувашии Олега Николаева. Организатором конкурса является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, оператором традиционно выступает Чебоксарский филиал РАНХиГС.

В ходе финальных испытаний каждый участник демонстрировал экспертной комиссии личную компетентность, умение стратегически мыслить, принимать управленческие решения, планировать и организовывать работу, нацеленность, ориентированность на результат. Финалисты проходили собеседование с группами экспертов.

Юлия Жданович успешно справилась со всеми испытаниями и получила диплом победителя от Главы Чувашии Олега Николаева.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.

О том, как проходил конкурс «Команда молодых лидеров», и о своих впечатлениях нашей газете рассказала победитель Юлия Жданович:

— Каждый этап конкурса был для меня борьбой с самой собой. Первое, что необходимо было сделать, — это записать видеовизитку и рассказать за 2 минуты о своих ключевых достижениях. А рассказывать о себе всегда очень сложно… Здесь мне, конечно, помог мой опыт работы в сфере детской журналистики.

Следующим этапом стало заполнение анкеты, в которой необходимо было указать информацию об образовании, опыте управленческой работы, своих интересах, обозначить планы на будущее. Я сосредоточенно работала над каждым вопросом.

С 14 по 23 мая мы проходили онлайн-тестирование на знание истории, законодательства, экономики России и Чувашской Республики, культуры, русского языка и т.д. Особенно интересными для меня были экономические задачи, связанные с жизненными ситуациями. Ведь их невозможно ни списать, ни подсмотреть ответ в интернете, можно только решить самостоятельно.

Подтвердить свои баллы в рейтинге необходимо было на очном этапе тестирования. Он включал и личностно-профессиональную диагностику, где мы должны были продемонстрировать свои навыки эффективного руководства. После успешного прохождения тестирования нас пригласили в полуфинал.

Здесь всех участников ожидала насыщенная программа: авторский тренинг «Креатив», дискуссионные площадки, а также креативная кейс-сессия. Мы должны были продемонстрировать личную компетенцию, стратегическое мышление, умение плодотворно и сплоченно работать в команде. Это был, безусловно, один из самых интересных этапов конкурса. Я думаю, каждый участник вынес из него много новой и полезной информации, а также познакомился с самыми активными жителями нашей республики. Это был пятый этап конкурса, и я считала, что это уже большая победа.

Однако впереди еще был финал. В ходе финальных испытаний каждый участник демонстрировал экспертной комиссии умение принимать управленческие решения, планировать и организовывать работу, ориентированность на результат.

Двадцати пяти конкурсантам, прошедшим в финал, нужно было в индивидуальном порядке пройти пять испытаний, на каждое из которых давалось разное количество времени. В рамках первого финального испытания мы решали кейс от партнера конкурса «Команда молодых лидеров» — компании «Гарант — Чебоксары». На второй площадке нас ожидало собеседование, в ходе которого необходимо было проанализировать свой опыт организации и проведения переговоров и актуализировать для себя значение государственной гражданской службы. Третья группа экспертов требовала от конкурсанта продемонстрировать владение графическими инструментами решения логических задач и актуальные в условиях цифровизации навыки работы с современными интерактивными инструментами. На четвёртой площадке нужно было убедить собеседника приобрести ненужный ему товар. В рамках пятой группы нам предстояло примерить на себя роль успешного пиар-менеджера.

Интрига конкурса сохранялась до последнего момента. Имена победителей были оглашены только в ходе церемонии награждения, которая проходила в купольном зале Администрации Главы Чувашской Республики.

Я считаю, что прохождение каждого этапа конкурса — это маленькая победа. После каждого испытания я старалась сделать для себя выводы, подвести итог, обозначить результат работы.

Теперь я знаю, как минимум 25 молодых людей, которые готовы работать и изменять мир вокруг себя к лучшему. Очень вдохновляет и то, что наши инициативы, наше стремление вперёд поддерживает Глава Чувашии Олег Николаев. Я думаю, что все заметили, что большой упор в развитии Чувашской Республики делается именно на молодёжь. Мы имеем большие возможности для самореализации — это и конкурсы, и различные гранты. Всё, что необходимо для гармоничного развития молодых людей, у нас есть. Главное — не упустить свою возможность.