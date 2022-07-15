12 июля конкурсной комиссией по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» рассмотрены заявки муниципальных образований.

Одно первое место и два призовых присуждены проектам, представленным от города Шумерли.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» по I категории: 1 место — г. Шумерля.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)» по I категории: 2 место — г. Шумерля.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» (ответственный орган — Минэкономразвития Чувашии) по I категории: 3 место — г. Шумерля.

По итогам конкурса муниципальные образования, занявшие призовые места, награждаются дипломами Кабинета Министров Чувашской Республики и поощряются путем предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.