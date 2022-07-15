За исследование тематики Года – молодежная премия

Еще одна государственная молодежная премия будет вручаться за исследование тематики Года, объявленного в Чувашской Республике. Соответствующий Указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев. Изменения вносятся в части дополнения еще одной, одиннадцатой премией в сфере исследования и развития темы Года, объявленного в Чувашской Республике.

Премия будет присуждаться за работы, социально значимые проекты, направленные на исследование и развитие темы года, предшествующего году присуждения Государственной молодежной премии Чувашской Республики.

В 2022 году материалы и документы на соискание данной премии представляются в комиссию при Главе Чувашской Республики по государственным молодежным премиям Чувашской Республики с 20 июля по 20 августа.

Напомним, что в этом году государственные премии были вручены 26 представителям молодежи за высокие достижения и активную жизненную позицию в девяти сферах жизни. Всего на соискание премии по итогам 2021 года было представлено 37 работ. Наибольшее количество заявок было подано по направлениям физкультуры и спорта — 8 работ, литературы, культуры, искусства, а также журналистики — по 5 работ, образования, воспитания и молодежной политики — 4 проекта.

Ранее государственные молодежные премии вручались по 10 направлениям: в сфере науки, техники и производства; в сфере образования, воспитания и молодежной политики; в сфере литературы, культуры и искусства; в сфере журналистики; в сфере здравоохранения; в сфере охраны окружающей среды; в сфере физической культуры и спорта; в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности; в сфере патриотического воспитания; в сфере развития молодежного общественного движения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Дарья Магулина, учитель истории и обществознания школы № 3, руководитель школьного музея:

— 9 июля Глава Чувашии внес изменения в Указ «О Государственных молодежных премиях Чувашской Республики». Теперь талантливая молодежь за большой вклад в развитие республики будет поддерживаться по 11 направлениям. К имеющимся ранее десяти сферам поощрения добавилась еще одна — сфера исследования и развития темы Года, объявленного в Чувашской Республике. Думаю, это станет дополнительным стимулом для активной молодежи в исследовательской и проектной деятельности.

В республике в рамках объявленного Года ежегодно проводится много масштабных мероприятий, исследований, разрабатываются далеко идущие проекты, затрагивающие развитие всей республики и увековечение памяти ярких страниц истории. Шумерля в этом деле принимает самое непосредственное участие. А молодежь становится самой активной частью всех проводимых мероприятий и исследований. Свидетельством тому стал и прошлый год – Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Можно сказать, что наши школьники стояли у истоков появления темы этого Года. Исследовательская работа в этом направлении была начата ещё в 2013 году учениками 9 «а» класса во главе с руководителем школьного музея Л.И. Лермонтовой, краеведом А.Н. Пояндаевым и занимавшей тогда должность заместителя директора школы № 3 Е.Н. Головановой, благодаря чему на берегу Суры появился музей под открытым небом.

Нынешний год — Год выдающихся земляков — сподвиг молодежь на покорение новых горизонтов. Обучающиеся школы изучают биографии своих выдающихся земляков, знакомятся с их достижениями и свершениями, принимают участие в поисковой и исследовательской работе.

Хочется верить, что получателями Государственной молодежной премии республики в новой сфере станут и шумерлинцы. Потенциал для этого у нашей молодежи есть.

Надежда Смолева, главный специалист-эксперт отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа:

— В июле 2022 года Олег Алексеевич Николаев внес изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 30 ноября 1996 г. № 129 «О Государственных молодежных премиях Чувашской Республики».

Премия будет присуждаться за работы, социально значимые проекты, направленные на исследование и развитие темы года, предшествующего году присуждения Государственной молодежной премии Чувашской Республики. Премия – это поддержка талантливой молодежи, стимул для юных талантов.

Участие дает, в первую очередь, сильный стимул для движения вперед, удовольствие и вдохновение. Сравнивая себя с другими участниками, оценивая их и собственные возможности, преимущества, у молодежи появляется желание работать продуктивнее, достигать новых высот.