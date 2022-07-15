В Чувашии установлена выплата для военнослужащих специальной военной операции на Донбассе

Соответствующий указ подписал Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Сумма единовременной денежной выплаты составит 200 тысяч рублей.

«Сейчас идет формирование воинского подразделения, батальона связи. Если во время Великой Отечественной войны таковыми были 139 стрелковая дивизия и 324 стрелковая дивизия, которые выполняли задачи защиты отечества, то на сегодняшний день из резервистов формируется такой именной батальон связи. Для того, чтобы поддержать семьи добровольцев, которые отправятся служить в российскую армию, в том числе для выполнения задач в области защиты наших интересов на территории Украины, принято решение о выделении единовременно 200 тысяч рублей семьям тех добровольцев», — заявил Олег Николаев.

Документ направлен на обеспечение дополнительной социальной поддержки военнослужащих батальона связи «Атёл», сформированного в Чувашской Республике в период специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Глава Чувашии поручил ответственным министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки провести всю нормативную работу для того, чтобы довести средства до получателей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.