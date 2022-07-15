Благоустраивая, созидаем

Программа инициативного бюджетирования, стартовавшая в республике в 2017 году, стала для жителей одной из самых доступных и действенных. Чтобы получить финансирование на благоустройство своих городов и сёл из регионального бюджета, достаточно простой сметы и согласия самого населения на софинансирование. Шестой год граждане, выбравшие

проект инициативного бюджетирования, имеют возможность участвовать в разработке и активно

контролировать его реализацию, в том числе движение финансовых средств.

Как уже писала наша газета, в 2017—2021 годах в Шумерлинском районе по инициативному бюджетированию в целом было реализовано 193 проекта общей стоимостью порядка 120 млн рублей.

В 2022 году Минсельхозом Чувашии поддержана реализация 72 проектов, представленных Шумерлинским муниципальным округом, на общую сумму 72 млн 063 тыс. руб. (из республиканского бюджета – 56, 9 млн руб., местный бюджет – 11,3 млн руб., средства населения – 3,9 млн руб.). В основном проекты направлены на реализацию мероприятий по ремонту грунтовых дорог, обустройству противопожарных водоемов, благоустройству памятных мест, ремонту скважин и инженерных водопроводных сетей.

С вопросом, как идет реализация задуманного на территории округа, мы обратились в Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, курирующее данное направление.

«Работы ведутся в каждом территориальном отделе (сельском поселении – ред.), — ответил первый заместитель главы администрации – начальник Управления Дмитрий Головин. — В Ходарах и Торханах ряд объектов уже завершен».

И вот наша редакционная машина мчится в Ходары.

В этом году через Минсельхоз Чувашии были поддержаны два проекта, представленные ходарцами: проект «Ремонт наружной канализации с установкой септика и замена задвижек водоснабжения в селе Ходары» на сумму почти 1,5 млн руб. и проект «Ремонт скважины и внешних инженерных сетей водопровода в дер. Тугасы» на общую сумму 7 млн 200 тыс. руб.

Непосредственные работы по реализации обоих проектов начались чуть более месяца назад и уже успешно претворены в жизнь. В Ходарах работала подрядная организация ИП Григорьева О.Ю., в Тугасах — ООО «ЗП Диана». Обе организации из Чебоксар.

В сопровождении начальника Ходарского территориального отдела Юрия Евграфова мы ознакомились с результатами работ.

Реализация обоих проектов для сельчан стала жизненно необходимой. Еще в прошлом году на сходе граждан жителями ул. Садовой села Ходары (16 домовладений) единогласно по инициативному бюджетированию было решено ремонтировать пришедшую в негодность канализацию с установкой септика по очистке сточных вод.

Субсидия из республиканского бюджета составила почти 1 млн 200 тыс. рублей, муниципальным районом на реализацию проекта выделено 220 тыс. руб., софинансирование граждан составило 79,5 тыс. руб. (по 8 тыс. руб. с каждого двора).

«С подрядчиком ИП Григорьева О.Ю. мы сразу нашли общий язык. Рабочие всё сделали быстро, качественно, учли все наши пожелания», — сказал начальник Ходарского территориального отдела.

Несколько лет назад в Тугасах начались проблемы с чистой водой. Уровень воды в колодцах постепенно становился всё ниже. Ранее существовавшая за пределами деревни единственная скважина не соответствовала требованиям.

По программе инициативного бюджетирования на сходе граждан местными жителями было принято решение пробурить новую скважину и строить современную водонапорную башню. «Не все жители сразу поверили в положительный исход этой затеи, но потом постепенно, целыми улицами стали вносить деньги», — констатирует Ю. Евграфов.

В итоге была пробурена новая скважина глубиной 120 метров, проложены новые инженерные сети протяженностью 2800 м и на территории бывшей конюшни, по улице Шоссейной, возведена современная водонапорная башня вместимостью 15 м3. Дополнительно от централизованного водопровода к каждому дому проложены отводные колодцы, в которых установлена седёлка (врезка в водопровод, позволяющая быстро подключиться к водопроводной трубе, тем самым избежать протечек и многих других неприятностей), что очень удобно.

Средства республиканского бюджета на реализацию проекта составили 5 млн руб., бюджет муниципального округа – 1 млн 735 тыс. руб., средства населения — около 460 тыс. руб. (от каждого домовладения — по 15 тыс. руб.)

«Вода теперь вкусная, чистая, мягкая», — констатируют местные жители.

В программе инициативного бюджетирования ходарцы участвуют с самого начала. «Мы начинали со строительства ритуального домика на ходарском кладбище, — поделился с нами Ю. Евграфов. — Потом устанавливали контейнерные площадки, два года назад установили вертолет-памятник возле школы. Особое внимание уделяем ремонту дорог. На сегодняшний день на девяти ходарских улицах проложены дороги с твердым покрытием. В Яндашах также сделаны дороги по нескольким улицам.

В рамках инициативного бюджетирования ходарцы планируют завершить ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей в Яндашах в 2022 году, а ремонт скважины и водопроводных сетей в Пилешкасах — в 2023 году. Очистить противопожарный водоем в Тугасах планируется в этом году.

«Программа инициативного бюджетирования очень своевременна. Если поначалу население с недоверием относилось к нововведению, то постепенно осознало все приоритеты программы. От имени всех жителей говорю спасибо республиканскому и муниципальному руководству за этот жизненно важный проект и выражаю искреннюю благодарность всем жителям, которые активно принимали участие в софинансировании этих проектов», — подытожил нашу встречу Юрий Евграфов.







Далее направляемся в Торханы. «В этом году по программе инициативного бюджетирования Минсельхозом Чувашии поддержаны 7 наших проектов, — рассказала нам при встрече начальник Торханского территориального отдела Алина Сергеева. — Два из них уже претворены в жизнь: проект «Ремонт участка дороги к кладбищу дер. Торханы» на общую сумму 1,4 млн руб. и проект

«Ремонт забора на кладбище дер. Чертаганы» стоимостью 338, 5 тыс. руб.».

Дорога к торханскому кладбищу находится рядом с пашней. По весне она регулярно распахивалась, и проехать по ней было проблематично. Новое щебеночное покрытие протяженностью 650 м в любое время года теперь позволит беспрепятственно проехать на деревенский погост.

Из республиканского бюджета на реализацию этого проекта выделено 1,1 млн руб., из местного бюджета — 140 тыс. руб., средства населения – 140 тыс. руб. Подрядчик – ООО «ДПМК Шумерлинская».

Ремонт забора на кладбище в Чертаганах требовался давно. Старое ограждение пришло в полную негодность. Новому забору быть! – решили чертаганцы на сходе граждан и включились в программу инициативного бюджетирования.

Республиканский бюджет проекта составил 270, 7 тыс. руб., местный бюджет – 50,7 тыс. руб., жители вложились в сумме около 17 тыс. руб. Подрядчик – ИП Данилов П.Г.

В настоящее время в Торханах полным ходом идет реализация проекта по обустройству противопожарного водоема с пирсом по ул. Ленина. Решение по очистке давно заиленного водоема торханцы единогласно приняли в рамках инициативного бюджетирования. Работы по проекту стоимостью 491 тыс. руб. (средства республиканского бюджета – 392,8 тыс. руб., местного бюджета – 64 тыс. руб., средства населения – 34, 4 тыс. руб.) ведутся согласно графику и должны быть завершены до 1 сентября.

«Подрядная организация ИП Иванов В.В. полностью понимает поставленные нами задачи», — констатирует Алина Сергеева.

Также в этом году по инициативному бюджетированию поддержаны проекты по обустройству противопожарных водоемов с пирсом по ул. Кузьмина в Торханах стоимостью 525 тыс. руб. (республиканский бюджет составляет 420 тыс. руб., местный — 65 тыс. руб., средства населения – 40 тыс. руб.); в Бреняшах проект устройства противопожарного водоема с пирсом по ул. Я. Волкова стоимостью 465 тыс. руб. (республиканский бюджет составил около 372 тыс. руб., местный бюджет – 60 тыс. руб., жители собрали 32,5 тыс. руб.).

Два проекта связаны с благоустройством сквера Победы в Торханах. Первый проект общей стоимостью почти 580 тыс. руб. предусматривает обустройство в сквере фонтана и фонарей. Второй, стоимостью 690 тыс. руб., — установку ограды, укладку брусчатки, обустройство мостка. Работы по этим проектам начнутся в конце июля — начале августа.

Торханцы с 2018 года участвуют в программе: начинали с ремонта дорог в Синькасах и Молгачкино, обустроили противопожарные водоемы в Мыслеце, Молгачкино и Синькасах.

«Жители с охотой участвуют в программе инициативного бюджетирования, понимают, что это всё для их же блага», — поделилась с газетой Алина Сергеева.













Ольга Дмитриева.