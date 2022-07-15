А на даче – все иначе! Небо выше, солнце ярче!

Эти строки полностью созвучны с мироощущением многих шумерлинцев, в том числе и супругов Тупиковых. Их дачная история началась более 15 лет назад, когда мать Татьяны Алексеевны получила участок в садовом товариществе «Леспромхозский» и подарила дочери. Иногда с утра, в основном, после работы, с ранней весны до поздней осени ходили они на полюбившиеся 4 сотки, поливали и окучивали. Брали и сына с дочерью, которые, в заботе о выращиваемых здесь культурах, приучались к труду.

У Вячеслава и Татьяны Тупиковых трудовая деятельность прошла на градообразующих предприятиях. Татьяна Алексеевна десять лет проработала на комбинате автофургонов склейщицей, с 1986 по 2014 год — на машзаводе станочницей. На пенсию вышла в 2012 году. Вячеслав Николаевич всю жизнь трудился на машзаводе слесарем механосборочных работ. Спустя пять лет после супруги также стал пенсионером.

С выходом на заслуженный отдых у супругов стало больше свободного времени. В первые годы Татьяна Алексеевна занималась внучкой, водила её в различные кружки и секции. Когда же девочка подросла, все больше и больше времени она стала посвящать дачному участку. А с выходом на заслуженный отдых Вячеслава Николаевича они приобрели еще один дачный участок, который стал излюбленным их местом.

Каждый раз за зиму Тупиковы успевают соскучиться по даче, с нетерпением ждут её окончания, схода снега, чтобы снова ощутить это невероятное чувство единения с природой, заняться успокаивающим душу, дающим ощущение полноты жизни, занятием. «Вячеслав не перестает ходить на дачу и зимой. Он присматривает за теплицами, сметает с них снег, — рассказывает Татьяна Алексеевна. – А я люблю ходить туда, только когда потеплеет. Поэтому весной жду не дождусь, когда наконец сойдет снег».

Подготовку к весенним работам Тупиковы начинают с осени. Засеивают грядки и теплицы горчицей, заготавливают землю для выращивания рассады. И весной первым делом закипает работа в теплицах. С одной теплицы они уже не первую неделю собирают урожай огурцов. А в другой, словно не по дням, а по часам, растут и созревают помидорки разных сортов и цветов. Уголёк, Белый налив, Черный мавр, Факел, Ананасовый, Мандаринка, Киви, Амурский тигр, Дамские пальчики, Бычье сердце, Монгольский карлик – вот неполный перечень названий томатов, растущих на даче у Тупиковых.

Каждая культура в свое время находит свое место на их участке. За эти годы у Татьяны Алексеевны появились любимые сорта и других культур. Это зависит, в первую очередь, от вкусовых предпочтений домочадцев и от удобства выращивания. Тупиковы не первый год наряду с обычным луком сажают фиолетовый. «Этот лук у нас в семье любят все, даже внуки, — говорит дачница. – Он не такой жгучий, и в салатах самое то». Второй год у них растет горох сорта Никита. Он покорил Тупиковых своими вкусовыми качествами и тем, что не стелется по земле, а растет прямо. Из сортов моркови самым лучшим здесь считают Самсон. Землянику же Татьяна Алексеевна предпочитает обычную садовую – уж больно она ароматная! На участке дачницы наряду с белокочанной капустой растет и пекинская. В прошлом году она выявила, что со срезанного кочана за лето успевает вырасти еще одна. Так женщина получила тогда двойной урожай. В этом году Тупиковы уже начали есть салаты с пекинской капустой. «У меня капуста всегда хорошо росла», — делится своими наблюдениями дачница. Огурцы в открытом грунте тоже почти готовы дать урожай. А высаживает их Татьяна Алексеевна 3 июня – так делала её мама, продолжает теперь и она. А из «заморских» культур на даче не первый год растут арбузы и дыни.

Но, как говорят огородники: мало посадить, надо ещё вырастить. Татьяне Алексеевне нравится ухаживать за всем, что растет у неё на даче. «Я очень люблю полоть, — улыбается она. – Для кого-то это, может, необходимость, а для меня – удовольствие. Я люблю, чтобы у меня на участке не было лишней травы».

В последние годы Татьяна Алексеевна полюбила выращивать цветы. Яркость красок на даче радует глаз, поднимает настроение. «Я люблю все цветы! – восхищается ими дачница. Роза, петунья, немезия, ипомея… А дельфиниум тут растет даже в теплице – для красоты и для привлечения пчел.

В отличие от супруги у Вячеслава Николаевича на участке несколько другие задачи – обеспечить водой для полива, инструментами для работы, чтобы все всегда было под рукой. Вместе с супругой они вырыли здесь колодец, вода из которой нравится многим на их дачной улице. А недавно Тупиковы построили баню! С тех пор пребывание на даче приобрело для них новый оттенок, новый смысл. «Затопишь баньку, вечерком намоешься, попьешь чайку с травами, и всю дневную усталость как рукой снимет!» – говорит глава семьи.

Взрослые дети Тупиковых, Алексей и Наталья, внуки Владимир, Богдан, Вадим и внучка Ксения, тоже любят здесь бывать. Дочь Наталья в прошлом году приобрела участок рядом с родительским. Воспитательница детского сада, ставшая в прошлом году лучшей няней России, не только переняла от матери интерес к выращиванию различных культур, но и пошла по этому пути еще дальше. «У неё очень хорошо растут томаты, — рассказывает мама. – Она посадила их позже меня, а растут они у неё лучше». В облагораживании участка дочери, конечно же, помогают родители. Они ненавязчиво и умело вовлекают в работу на земле подрастающее поколение. Вячеслав Николаевич соорудил внуку верстак. Вместе они уже смастерили флюгер, по которому они теперь узнают направление ветра. Дачник не оставляет без присмотра и их первый участок. Несмотря на то, что там многие забросили свои дачи, свою они содержат в ухоженном состоянии, выращивают там картофель.

В любом деле, в том числе и дачном, нет предела совершенству. Дачники находят все новые и новые способы вырастить хороший урожай, защитить его от вредителей, активно делятся ими друг с другом. У Татьяны Алексеевны в теплице с помидорами с двух сторон висят бутылочки с йодом. Оказывается, это один из действенных мер защиты томата от фитофторы и болезней. Между капустами на колышках висят скорлупки яиц. Считается, что белые скорлупки отпугивают от капусты бабочек белянок. Правда, Татьяна Алексеевна слегка сомневается в эффективности этого метода, но, все же, скорлупки не убирает. И обязательно каждой весной она начинает работу на дачном участке с молитвы.

Татьяна Алексеевна – человек верующий. Свои дачные труды она совмещает с молитвой. В них она просит, прежде всего, благополучия детям и внукам, хороший урожай, здоровья себе и близким. «Пока силы есть, ноги ходят — дачу не оставим. Надеемся, что наша любимая дача будет для детей и внуков местом силы и вдохновения. А всем дачникам желаем мира, здоровья, процветания и хорошего урожая», — говорят супруги Тупиковы.







Марина Ветликова.