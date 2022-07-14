Молодежный форум ПФО «iВолга» объединит рекордное количество участников

С 21 по 29 июля в Самарской области пройдет Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» с единой сквозной темой «Единство народов России», связанной с задачами Года культурного наследия в Российской Федерации. В этом году на X юбилейный Форум подано рекордное количество заявок – свыше 20,5 тыс. из 78 регионов нашей страны, а также из Луганской народной республики.

Предполагается, что участие в Форуме примут более 2,5 тыс. человек: активисты общественных организаций и специалисты сферы межнациональных отношений, молодые краеведы и арт-менеджеры, изобретатели и предприниматели, волонтёры и урбанисты, творческие коллективы и артисты этнокультурной направленности. Кроме того, в текущем году на Форум приглашены члены Российского движения школьников (дети до 18 лет) и специалисты сферы молодежной политики.

В свое десятилетие «iВолга» расширит традиционные границы и пройдет в новом гибридном формате: режим офлайн и онлайн позволит обеспечить связь Форума с внешним миром, выйти за пределы фестивальной поляны. Прямые трансляции с открытых площадок помогут зрителям стать полноправными участниками Молодежного форума и в полной мере освоить его программу.

«iВолга» – одна из своеобразных «кузниц» поддержки творчески одаренных молодых людей. Колоссальный опыт дистанционного проведения в период пандемии позволил вывести мероприятие на новый уровень, значительно увеличить количество участников.

В рамках образовательной программы запланированы четыре сессии: первая направлена на проработку Soft Skills («мягких» навыков), в рамках второй и третьей – реализуется тренинговая программа смен, четвертая – предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space.

Большое количество мероприятий содержит и деловая программа. Среди них – круглый стол на тему «Качество образования: взгляд в будущее» с участием педагогов – участников смены «Детская iВолга» и много других интересных дискуссий. Традиционно планируется провести окружную выставку научно-технического творчества молодежи.

Ключевым нововведением Форума в этом году является сквозная тема «Единство народов России», которая встроена в каждую образовательную смену, помимо того будет организовано соответствующее брендирование Форума и тематические окружные мероприятия:

- Фестиваль реставраторов-реконструкторов;

- Окружная этновыставка (этнопавильон) и этномаркет;

- Фестиваль народных культур.

Также разными событиями, творческими и культурными активностями, спортивными и интеллектуальными соревнованиями будет насыщена и культурно-досуговая часть форума: Фестиваль поколений, окружной DJ-фест, выставка арт-объектов регионов «Дверь в регион».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров планирует посетить площадку Форума и принять участие в ключевых мероприятиях.

«Окружной Форум «iВолга» поможет участникам в полной мере проявить себя, придаст мощный импульс для профессионального роста и общественной активности. А те, кто победит и выиграет гранты – получат реальную возможность реализовать свои инициативы», – отмечает полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Источник: pfo.gov.ru.