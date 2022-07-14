Международный аэропорт Чебоксар откроет авиарейс в Сургут

Чебоксарский аэропорт продолжает работу по привлечению новых рейсов и увеличению пассажиропотока.

Федеральное агентство воздушного транспорта в июне 2022 года проводило конкурсный отбор авиакомпаний, выразивших готовность осуществлять субсидируемые перевозки пассажиров воздушным транспортом. По итогам отбора перевозчиком на маршруте «Чебоксары-Сургут» утверждено АО «ЮВТ-Аэро». На маршруте планируются перевозки на воздушном судне CRJ-200 в период с 01.08.2022 г. по 31.12.2022 г. Планируемая частота — 2 рейса в неделю. Вместимость воздушного судна — 50 пассажиров. Уровень софинансирования перевозок Чувашской Республикой — 61%.

Перевозчиком на маршруте «Сочи-Чебоксары» утверждено ООО «Северный Ветер». По маршруту запланированы перевозки на воздушном судне Boeing 737-800 в период с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г., с частотой 2 рейса в неделю. Вместимость воздушного судна — 189 пассажиров. Уровень софинансирования Чувашской Республикой – 61 %.

Минтранс Чувашии.